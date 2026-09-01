Điều gì xảy ra khi bạn ăn sushi thường xuyên?

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị nên ăn cá ít nhất 2 lần một tuần và sushi là một lựa chọn tuyệt vời để đáp ứng khuyến nghị này.

Sushi là thuật ngữ chỉ món ăn gồm cơm chín, cá sống hoặc chín, rau củ và các nguyên liệu khác được cuộn trong lá rong biển. Món ăn bắt nguồn từ phương pháp bảo quản cá tại Nhật Bản vào thế kỷ thứ 7, nhưng theo thời gian, thuật ngữ này đã được dùng để chỉ nhiều loại món ăn đa dạng.

Sushi vốn bao hàm nhiều loại món ăn khác nhau. Do đó, rất khó để khẳng định liệu sushi có tốt cho sức khỏe hay không. Không phải loại sushi nào cũng có giá trị dinh dưỡng như nhau. Một số loại sushi có các loại sốt đi kèm như sốt mayonnaise, nước tương đặc và các loại gia vị khác làm tăng lượng chất béo, đường và natri trong món ăn. Tuy nhiên, các nguyên liệu chính làm nên sushi như rong biển, cơm và cá lại mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đã được công nhận.

Sushi là thuật ngữ chỉ món ăn gồm cơm chín, cá sống hoặc chín, rau củ và các nguyên liệu khác được cuộn trong lá rong biển. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Thông tin dinh dưỡng trong sushi

Giá trị dinh dưỡng của sushi thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu chế biến. Ví dụ, một phần sushi cuộn kiểu California (California roll) tiêu chuẩn gồm 8 miếng chứa:

Calo: 226

Chất béo: 2 gram

Cholesterol: 10 miligam

Natri: 1.024 miligam

Carbohydrate: 44 gram

Chất xơ: 2 gram

Đường: 5 gram

Protein: 7 gram

Các loại cá được sử dụng trong nhiều món sushi rất giàu axit béo omega-3 cũng như các chất dinh dưỡng và khoáng chất thiết yếu, bao gồm:

Các loại cá được sử dụng trong nhiều món sushi rất giàu axit béo omega-3. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Vitamin D

Vitamin B2 (riboflavin)

Sắt

Kẽm

I-ốt

Magiê

Kali

Canxi.

Rong biển (hay còn gọi là "nori") dùng để cuộn sushi cũng chứa hàm lượng cao các chất:

Canxi

Magiê

Phốt pho

Sắt

I-ốt

Natri

Nori cũng chứa các loại vitamin A, B1, C và E.

Ăn sushi đem lại những lợi ích gì?

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị nên ăn cá ít nhất 2 lần một tuần và sushi là một lựa chọn tuyệt vời để đáp ứng khuyến nghị này. Tuy nhiên, việc ăn sushi còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác đáng để cân nhắc.

Giảm viêm

Tình trạng viêm mãn tính có liên quan đến nguy cơ cao mắc các bệnh ung thư, tiểu đường, tim mạch và đột quỵ. Tuy nhiên, axit béo omega-3 có trong sushi có thể giúp giảm viêm mãn tính cũng như các nguy cơ bệnh lý kể trên.

Wasabi, loại gia vị thường dùng kèm với sushi, cũng có đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Nori (lá rong biển dùng để cuộn sushi) cũng sở hữu đặc tính chống viêm tương tự.

Phòng ngừa bệnh tật

Nhiều nguyên liệu thường thấy trong món sushi có thể giúp bạn duy trì sức khỏe lâu dài và phòng ngừa bệnh tật. Ví dụ, cá chứa axit béo omega-3, giúp chống lại các tình trạng như bệnh tim và đột quỵ.

Nhiều nguyên liệu thường thấy trong món sushi có thể giúp bạn duy trì sức khỏe lâu dài và phòng ngừa bệnh tật. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Gừng, loại gia vị thường được dùng kèm với sushi, cũng có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi các loại virus đường hô hấp.

Ngăn ngừa ngộ độc kim loại nặng

Một lợi ích khác của rong biển là khả năng loại bỏ kim loại nặng và chất phóng xạ strontium ra khỏi cơ thể. Ngộ độc kim loại nặng có thể ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của cơ thể và gây ra những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như các bệnh về tim mạch.

Những rủi ro tiềm ẩn khi ăn sushi

Một số rủi ro lớn nhất đến từ các loại sushi sử dụng cá sống thay vì cá đã được nấu chín. Bạn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách chọn sushi làm từ cá đã nấu chín hoặc chỉ dùng rau củ.

Nếu bạn chọn sushi có cá sống, dưới đây là một số rủi ro có thể gặp phải.

Vi khuẩn hoặc ký sinh trùng

Cá sống có thể là nguồn chứa vi khuẩn hoặc ký sinh trùng, bao gồm sán dây và vi khuẩn Salmonella.

Mặc dù cá sống thường được cấp đông trước khi bảo quản để tiêu diệt vi khuẩn, nhưng không có gì đảm bảo rằng cá sống trong món sushi của bạn hoàn toàn không bị nhiễm khuẩn. Trong một nghiên cứu khảo sát 23 nhà hàng khác nhau tại Bồ Đào Nha, 64% số cá sống được kiểm tra có nhiễm một loại vi sinh vật gây hại nào đó.

Cần có thêm nhiều nghiên cứu để xác định liệu điều này có đúng trên phạm vi rộng hay không, nhưng tốt nhất bạn vẫn nên thận trọng khi ăn cá sống.

Thủy ngân

Một số loại cá chứa thủy ngân, một kim loại nặng gây độc ở liều lượng cao và đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.

Một số loài cá, bao gồm cá kiếm, cá mập và cá thu vua (king mackerel), có thể chứa hàm lượng thủy ngân cao hơn các loại cá khác. Bạn có thể hạn chế việc hấp thụ thủy ngân bằng cách chọn sushi làm từ các loại cá được biết là có hàm lượng thủy ngân thấp.

Natri

Nhiều loại sushi chứa hàm lượng natri cao. Nước tương, loại gia vị phổ biến dùng kèm sushi, cũng chứa nhiều natri. Phần lớn người Mỹ đã tiêu thụ quá nhiều natri trong chế độ ăn uống hàng ngày và hàm lượng natri cao có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như suy tim sung huyết, bệnh thận.

(Nguồn: Webmd)