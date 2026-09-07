Có người suýt chết vì uống trà thảo dược: 5 loại trà này cực kỳ có hại cho thận vì chúng đẩy nhanh quá trình xơ hóa và tổn thương thận

Chưa đầy 2 tuần sau, ông xuất hiện tình trạng mệt lả, chóng mặt, tức ngực, đổ mồ hôi lạnh và hồi hộp, phải nhập viện cấp cứu.

Tưởng là thức uống "thanh nhiệt, giải độc", một người đàn ông 60 tuổi mắc bệnh thận mạn đã uống trà thảo dược đậm đặc thay nước mỗi ngày và phải nhập viện cấp cứu vì kali máu tăng vọt. Bác sĩ cảnh báo 5 kiểu trà người bệnh thận nên hạn chế.

Bác sĩ thận học Hồng Vĩnh Tường (thông tin trên trang Health.tvbs) chia sẻ trường hợp một bệnh nhân 60 tuổi mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3. Nghe nói trà thảo dược có thể "hạ hỏa, giải độc", ông uống loại trà này đậm đặc thay nước mỗi ngày.

Chưa đầy 2 tuần sau, ông xuất hiện tình trạng mệt lả, chóng mặt, tức ngực, đổ mồ hôi lạnh và hồi hộp, phải nhập viện cấp cứu.

Xét nghiệm cho thấy kali máu lên tới 7,2 mmol/L, trong khi mức bình thường dưới 5,2 mmol/L. Tăng kali máu nghiêm trọng có thể gây rối loạn nhịp tim, thậm chí ngừng tim.

5 kiểu trà người bệnh thận nên tránh

1. Trà thảo dược, trà dưỡng sinh không rõ thành phần

Đây là nhóm được bác sĩ cảnh báo nhiều nhất. Một số loại có thể chứa lượng kali cao, trong khi người bệnh thận suy giảm khả năng đào thải kali. Tăng kali máu đôi khi diễn tiến âm thầm nhưng có thể gây biến chứng tim mạch nghiêm trọng.

2. Trà sữa, bột matcha pha sẵn

Một số sản phẩm có thể chứa nhiều phosphat vô cơ, dễ hấp thu. Ở người bệnh thận, tình trạng dư phospho có thể góp phần làm tăng nguy cơ vôi hóa mạch máu và ảnh hưởng sức khỏe xương.

3. Trà pha quá đặc

Uống trà quá đậm hoặc sử dụng chiết xuất trà liều cao có thể đưa vào cơ thể nhiều caffeine và oxalat. Oxalat có thể kết hợp với canxi tạo tinh thể, làm tăng nguy cơ sỏi đường tiết niệu ở người có cơ địa phù hợp.

4. Trà pha sẵn nhiều đường

Các loại trà đóng chai, trà sữa nhiều đường chứa lượng đường và fructose cao. Tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, tăng axit uric và bất lợi cho sức khỏe thận.

5. Trà kém chất lượng, không rõ nguồn gốc

Trà không đảm bảo chất lượng có nguy cơ chứa dư lượng kim loại nặng như chì, cadmium. Với người có chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải các chất này kém hơn, từ đó làm tăng nguy cơ tích tụ trong cơ thể.

Người bệnh thận có phải kiêng trà hoàn toàn?

Không nhất thiết. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh thận nên ưu tiên trà loãng, nguồn gốc rõ ràng, uống với lượng vừa phải, đồng thời hạn chế trà có đường và các loại trà thảo dược không rõ thành phần.

Đặc biệt, người mắc bệnh thận mạn nên hỏi bác sĩ về lượng kali, phospho và chất lỏng phù hợp với tình trạng của mình, thay vì tự ý sử dụng các loại trà được quảng cáo là "thanh lọc", "giải độc" hay "bổ thận".

Với người khỏe mạnh, những cảnh báo trên không đồng nghĩa mọi loại trà đều gây hại cho thận. Vấn đề đáng lưu ý là nguồn gốc, thành phần, nồng độ và lượng sử dụng, đặc biệt ở người đã có bệnh thận.

(Theo nguồn: Health.tvbs)