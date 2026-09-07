Vụ cháy khách sạn ở TP.HCM: Thêm 3 nạn nhân nhập viện

Liên quan đến vụ cháy khách sạn trên phường Tân Sơn Nhì (TP.HCM), đến tối 7/9, Bệnh viện Thống Nhất đã tiếp nhận và điều trị cho 9 bệnh nhân.

Theo đó, sáng 7/9, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận 6 bệnh nhân liên quan đến vụ cháy khách sạn tại phường Tân Sơn Nhì. Trong đó, người bệnh sinh năm 2006 được chẩn đoán ngộ độc khí CO mức độ nặng, điều trị tại Khoa Nội hô hấp. Người bệnh có nguy cơ suy hô hấp, cần được theo dõi sát và hỗ trợ hô hấp khi cần thiết.

Các trường hợp còn lại tỉnh táo, tiếp xúc tốt và tiếp tục được điều trị, theo dõi tại các khoa chuyên môn.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, đánh giá tình trạng ngộ độc khí và tổn thương đường hô hấp; đồng thời triển khai các biện pháp cấp cứu, hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát diễn tiến của từng người bệnh.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận thêm 3 người liên quan vụ cháy, nâng tổng số người được bệnh viện tiếp nhận lên 9. Qua thăm khám ban đầu, tình trạng sức khỏe của 3 người mới nhập viện tương đối ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi chức năng hô hấp và nguy cơ tổn thương phổi.

Bệnh nhân liên quan đến vụ cháy điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất. (Ảnh: BVCC)

BSCK2. Nguyễn Thụy Trang, Phụ trách Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, sau quá trình cấp cứu và điều trị, tình trạng ngộ độc khí CO của các người bệnh cơ bản đã được xử trí. Hiện 8 trường hợp có sức khỏe ổn định; 1 trường hợp nặng đang được điều trị và theo dõi sát tổn thương đường hô hấp do hít phải khói, khí nóng từ đám cháy.

“Tổn thương đường hô hấp do hít phải khói, khí nóng có thể diễn tiến kéo dài và dẫn đến nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt là viêm phổi. Vì vậy, các người bệnh vẫn cần được điều trị và theo dõi sát. Những trường hợp ổn định có thể được xem xét xuất viện sớm. Riêng trường hợp nặng cần tiếp tục điều trị chuyên sâu trong thời gian dài hơn” , BSCK2. Nguyễn Thụy Trang thông tin.

Liên quan đến vụ cháy, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cũng tiếp nhận một bệnh nhi từ vụ cháy. Bệnh nhi sinh năm 2024 nhập viện với chẩn đoán ngạt khói giờ thứ 2.

Tại bệnh viện, bé được thở oxy qua mask có túi dự trữ với lưu lượng 10 lít/phút, sử dụng kháng sinh Ceftriaxone và truyền dịch. Hiện bệnh nhi tỉnh, sinh hiệu ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin , theo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07), lúc 5h ngày 7/9, Trung tâm thông tin chỉ huy nhận tin báo cháy tại khách sạn Thùy Dương và điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13 cùng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 14 đến hiện trường.

Lực lượng chức năng huy động 7 xe chữa cháy các loại cùng 48 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến 5h17, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khách sạn Thùy Dương có quy mô một trệt, một lửng, 4 lầu và sân thượng, gồm 19 phòng, trong đó có 16 phòng cho thuê và 3 phòng phục vụ sinh hoạt gia đình.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy làm 2 người tử vong. Lực lượng chức năng đã cứu được 26 người mắc kẹt, trong đó 7 người được đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Diện tích cháy khoảng 12 m² trên tổng diện tích công trình 503 m². Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được 491 m² còn lại của khách sạn, đồng thời ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan sang các nhà dân xung quanh, cứu được nhiều tài sản và phương tiện.

Trong quá trình cứu nạn, các tổ công tác tiếp cận công trình từ nhiều hướng như cầu thang bộ, lối thoát hiểm, ban công, mái nhà và sử dụng xe thang để xác định vị trí đám cháy, mật độ khói cũng như tìm kiếm người mắc kẹt, đưa toàn bộ 26 người ra ngoài an toàn.