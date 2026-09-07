Người đàn ông nghỉ hưu ngày nào cũng uống 1 chai bia lạnh: 3 năm sau, gan và mạch máu cùng “lên tiếng”

Tưởng mỗi ngày một chai bia không đáng ngại, người đàn ông 62 tuổi bất ngờ phát hiện men gan tăng cao, triglyceride vượt ngưỡng và huyết áp cũng tăng sau 3 năm.

Mới đây, người đàn ông 62 tuổi tên là ông Trương (tại Trung Quốc) đi khám. Ông mang theo nửa túi hồ sơ khám sức khỏe, vừa ngồi xuống đã cau mày. Ông kể rằng trong 3 năm kể từ khi nghỉ hưu, tối nào ông cũng uống một chai bia ướp lạnh. Mùa hè thì nhâm nhi cùng đậu phộng rang, mùa đông uống cùng các món hầm. Mỗi ngày một chai, không uống nhiều hơn cũng không ít hơn.

Những người bạn lớn tuổi trong khu phố đều ngưỡng mộ ông vì biết hưởng thụ cuộc sống, cho rằng ông uống bia vừa phải để “dưỡng sinh, tốt hơn nhiều so với những người bữa nào cũng uống rượu trắng”. Bản thân ông cũng tin chắc rằng bia có nồng độ cồn thấp, lại không phải rượu mạnh, nên lượng này chẳng thể gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe.

Ông Trương ngày nào cũng uống một chai bia lạnh. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng trong lần khám sức khỏe định kỳ này, chỉ số ALT của ông cao gần gấp đôi mức bình thường, triglyceride cũng vượt ngưỡng, thậm chí huyết áp còn cao hơn đáng kể so với năm ngoái.

ALT là một trong những chỉ số men gan quan trọng trong xét nghiệm máu kiểm tra chức năng gan. Trong khi đó, chỉ số triglyceride là căn cứ quan trọng để các bác sĩ nhận biết tình trạng mỡ máu ở người bệnh. Còn huyết áp là chỉ số thể hiện áp lực của dòng máu tác động lên thành động mạch khi tim co bóp và bơm máu đi nuôi cơ thể.

Ông Trương không sao hiểu nổi: mình không hút thuốc, cũng không ăn uống vô độ, mỗi ngày chỉ uống một chai bia, tại sao cơ thể lại bắt đầu có vấn đề?

Trong lần khám sức khỏe gần đây, ông Trương có ba chỉ số bất thường. (Ảnh minh họa)

Trong cuộc sống, không ít người trung niên và cao tuổi giống ông Trương, luôn cho rằng chỉ rượu trắng mới được tính là “uống rượu”, còn bia là “nước có chút vị cồn”. Họ nghĩ rằng mỗi ngày uống một chai chẳng đáng ngại, thậm chí còn cho rằng bia “có thể giúp lưu thông khí huyết, giảm mệt mỏi và dễ ngủ”. Nhưng sự thật có phải như vậy?

Điều gì xảy ra khi một người uống bia mỗi ngày?

Nhiều người tính lượng rượu chỉ dựa vào nồng độ cồn mà bỏ qua tổng lượng cồn thực tế. Một chai bia thông thường 500 ml có nồng độ cồn khoảng 3,5% vol, tương đương khoảng 17,5 g cồn nguyên chất.

Các hướng dẫn chế độ ăn uống liên quan tại Trung Quốc khuyến nghị lượng cồn trong đồ uống mỗi ngày không quá 25 g đối với nam giới trưởng thành và không quá 15 g đối với nữ giới trưởng thành.

Thoạt nhìn, một chai bia mỗi ngày dường như vẫn nằm trong “ngưỡng an toàn” đối với nam giới. Nhưng đây là mức giới hạn, hoàn toàn không phải mức được khuyến nghị để uống mỗi ngày.

Uống một lượng nhỏ rượu bia trong thời gian dài có thể gây tổn thương liên tục cho lớp nội mô mạch máu, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch, mạch máu não. Nhiều người cho rằng mình uống ít nên không sao, nhưng những thay đổi trong mạch máu diễn ra âm thầm. Đến khi xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, tức ngực, quá trình này có thể đã tích tụ trong nhiều năm.

Ngoài ra, uống rượu bia mỗi ngày còn có thể khiến gan phải “tăng ca” liên tục mà không có thời gian nghỉ ngơi. Theo thời gian, vấn đề đầu tiên có thể xuất hiện là gan nhiễm mỡ do rượu, sau đó có thể tiến triển thành viêm gan và xơ gan. Quan sát lâm sàng cho thấy không ít người trung niên và cao tuổi uống bia hằng ngày trong thời gian dài hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, nhưng khi khám sức khỏe lại phát hiện gan nhiễm mỡ mà bản thân vẫn không hề hay biết.

Khả năng chuyển hóa của người trung niên và cao tuổi vốn đã suy giảm đáng kể so với người trẻ. Gan phân giải cồn chậm hơn, vì vậy việc liên tục nạp cồn mỗi ngày, dù lượng không lớn, vẫn tạo thành gánh nặng tích lũy. Nhiều người uống bia suốt hàng chục năm mà không cảm thấy khó chịu, nhưng thực tế gan và mạch máu vẫn âm thầm chịu áp lực.

Chuyện gì xảy ra với ông Trương?

Sau khi đi khám, ông Trương nghe theo lời khuyên, từ một chai bia mỗi ngày chuyển sang thỉnh thoảng uống hai lần mỗi tuần, mỗi lần nửa chai, đồng thời thay đổi đồ ăn kèm, tăng rau và các loại ngũ cốc nguyên hạt. Ba tháng sau kiểm tra lại, chỉ số men gan dần giảm xuống, mỡ máu cũng ổn định hơn đáng kể. Ông cũng cho biết trước đây sau khi uống rượu bia, ban đêm ông thường xuyên phải thức dậy đi vệ sinh và ngủ không sâu. Bây giờ không uống hằng ngày nữa, giấc ngủ lại trở nên dễ chịu hơn.

Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng “không ảnh hưởng gì” chỉ vì tổn thương chưa biểu hiện ngay lập tức. Những thay đổi trong cơ thể đều tích lũy theo thời gian. Hôm nay uống thêm một ngụm, ngày mai thêm một ngụm, lâu dần sự khác biệt sẽ xuất hiện.

Khi có tuổi, uống rượu bia có thể chỉ để vui vẻ, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng tạo thêm gánh nặng cho cơ thể. Có thể uống ít thì hãy uống ít, có thể không uống thì tốt nhất không uống. Điều đó hữu ích hơn bất kỳ phương pháp dưỡng sinh truyền miệng nào.