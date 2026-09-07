Cháy khách sạn ở TP.HCM, 2 người tử vong

Sáng 7/9, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khách sạn khiến 2 người tử vong.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng cháy ở khách sạn Thùy Dương trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì) nên hô hoán, tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, kèm theo khói nghi ngút.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TP.HCM huy động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Công an phường Tân Sơn Nhì cũng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông để phục vụ công tác chữa cháy.

Ít phút sau, đám cháy được dập tắt.

Kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện anh N.T.N.H. (24 tuổi, ngụ phường Phú Định) tử vong tại hành lang phía sau khách sạn. Tại một căn phòng ở tầng trệt, cảnh sát phát hiện chị H.T.H. (20 tuổi, quê Huế) tử vong bên trong. Hai nạn nhân là khách đến thuê phòng.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: CACC

Thi thể hai nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Công an đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ngoài ra, trong quá trình dập lửa, lực lượng chức năng đã hướng dẫn, cứu 26 người thoát khỏi đám cháy an toàn.