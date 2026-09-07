Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1990) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1990, trú tại Hiền Lương, Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Thu Hằng tại cơ quan công an

Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc xảy ra khoảng 20h ngày 27/6/2026 tại khu vực KCN Ninh Hiệp, xã Phù Đổng. Thời điểm này, chị N. đang bán hàng nước thì Hằng đến gây rối, đuổi khách và phá hoại tài sản tại hàng quán.

Sau đó, Hằng tiếp tục cầm dao và cuốc đuổi đánh chị N., gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Phù Đổng phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, điều tra. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 4/9/2026, cơ quan điều tra đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Hằng để làm rõ hành vi vi phạm.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn cần bình tĩnh, kiềm chế, giải quyết trên cơ sở pháp luật; tuyệt đối không sử dụng hung khí, bạo lực hoặc có hành vi gây mất an ninh, trật tự.