Thi hành lệnh bắt tạm giam Tống Hoàng Nhân SN 2001

Bị can Tống Hoàng Nhân bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, Công an xã Tân Thạnh đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với Tống Hoàng Nhân, sinh năm 2001, thường trú tại xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh, đồng thời lập hồ sơ đưa đi cai nghiện đối với Huỳnh Tấn Tài, sinh năm 2005, cùng trú tại xã Tân Thạnh trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 25/8, Công an xã Tân Thạnh tiến hành mời xét nghiệm chất ma túy đối với Tống Hoàng Nhân.

Khi lực lượng Công an đến thì Nhân cùng Huỳnh Tấn Tài đang có mặt trong nhà, Nhân đã bỏ chạy và bị lực lượng Công an xã yêu cầu dừng lại. Kết quả xét nghiệm xác định Nhân và Tài dương tính với ma túy loại Methamphetamine.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cũng trong tháng qua, Công an xã Tân Thạnh đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 02 vụ, 03 đối tượng, gồm: Võ Vũ Luân trong vụ Sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngày 24/5 tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thạnh; Bùi Chí Hiền, sinh năm 2004 và Nguyễn Trọng Hậu, sinh năm 2004 trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngày 9/7 tại ấp Tân Bình.

Song song với công tác đấu tranh, xử lý, Công an xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền trong Nhân dân, trường học, khu dân cư và trên mạng xã hội về tác hại của ma túy, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không thử, không sử dụng, không bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.