Cơ quan thuế công khai danh sách 317 người nộp thuế cần chú ý thông tin này

Người nộp thuế cần chú ý thông tin này từ cơ quan thuế.

Thuế cơ sở 14 thành phố Hải Phòng vừa ban hành Thông báo số 477/TB-TCS14 về việc công khai danh sách người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Theo thông báo, tính đến ngày 26/8/2026, cơ quan thuế thực hiện công khai thông tin đối với tổng cộng 317 người nộp thuế.

Trong đó, 23 người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; 294 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Danh sách chi tiết được Thuế cơ sở 14 thành phố Hải Phòng công bố như sau:

Việc công khai được thực hiện căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026 của Cục trưởng Cục Thuế về chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Ngoài ra, cơ quan thuế căn cứ Công văn số 5322/CT-PC ngày 28/7/2026 của Cục Thuế về việc công khai thông tin người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06.

Cảnh báo rủi ro khi không cập nhật địa chỉ đăng ký﻿

Trước đó, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 6436/CT-PC ngày 28/8/2026 nhằm tuyên truyền, phổ biến tài liệu “Những điều cơ bản người nộp thuế cần biết”.

Cục Thuế cho biết, từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, tiếp tục thúc đẩy quản lý thuế trên nền tảng số, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện thủ tục bằng phương thức điện tử.

Sau khi được cấp mã số thuế, người nộp thuế cần kiểm tra các thông tin đã được ghi nhận trên hệ thống, bảo đảm đầy đủ và phù hợp với hồ sơ pháp lý. Có ít nhất 5 thông tin cần kiểm tra ngay, gồm mã số thuế, tên, địa chỉ, số điện thoại và email.

Nếu phát hiện sai lệch, người nộp thuế cần thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung theo quy định. Đối với cá nhân và hộ kinh doanh, thông tin đăng ký thuế phải khớp với thông tin định danh, đặc biệt khi hoạt động quản lý thuế ngày càng gắn chặt với dữ liệu dân cư.

Cục Thuế cảnh báo, việc không cập nhật địa chỉ đăng ký có thể khiến cơ quan thuế không xác định được người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký, từ đó phát sinh những hệ quả pháp lý trong quá trình quản lý thuế.

Khi thay đổi địa chỉ trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh, người nộp thuế cũng cần xác định việc thay đổi có dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hay không để thực hiện đầy đủ thủ tục tại nơi chuyển đi và nơi chuyển đến.

Không hoạt động thực tế chưa đồng nghĩa đã chấm dứt nghĩa vụ thuế﻿

Theo Cục Thuế, khi tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện thủ tục theo đúng quy định và kiểm tra các nghĩa vụ còn tồn tại trước thời điểm tạm ngừng. Việc đã ngừng hoạt động trên thực tế nhưng không làm thủ tục có thể khiến các nghĩa vụ thuế tiếp tục được theo dõi trên hệ thống.

Khi chấm dứt hoạt động, người nộp thuế cần rà soát hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán còn thiếu; các khoản thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt chưa hoàn thành; hóa đơn điện tử, dữ liệu liên quan; khoản nộp thừa; thông báo hoặc quyết định chưa được xử lý cùng các nghĩa vụ khác.

“Không hoạt động trên thực tế không đồng nghĩa với việc đã chấm dứt nghĩa vụ về thuế. Khi không tiếp tục kinh doanh, cần thực hiện đúng thủ tục tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động”, Cục Thuế lưu ý.

Bên cạnh đó, người nộp thuế cần phân biệt rõ giữa trường hợp “không phát sinh số thuế phải nộp” và “không phải nộp hồ sơ khai thuế”. Việc không có số thuế phải nộp không mặc nhiên đồng nghĩa với việc được miễn nộp hồ sơ khai thuế.

Để hạn chế rủi ro, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên kiểm tra thông tin đăng ký, tài khoản thuế điện tử, lịch khai và nộp thuế; đối chiếu hóa đơn, doanh thu và hồ sơ; theo dõi các khoản nợ, tiền chậm nộp và kịp thời cập nhật thông tin khi có thay đổi.