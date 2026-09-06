Điều bất ngờ trên chuyến bay VN38 ngày 5/9 của Vietnam Airlines

Khoảng 10 tiếng sau khi cất cánh từ Copenhagen (Đan Mạch) để đến TP.HCM, chuyến bay VN38 của Vietnam Airlines phát sinh tình huống đặc biệt khi một hành khách mang thai có dấu hiệu chuyển dạ đột ngột.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, ngay khi phát hiện tình huống, tổ tiếp viên đã lập tức triển khai quy trình ứng phó khẩn cấp, đồng thời phát thanh tìm kiếm hành khách có chuyên môn y tế trên chuyến bay.

Có 5 hành khách đã tình nguyện phối hợp cùng tổ bay để hỗ trợ sản phụ. Giữa hành trình trên không, những hành khách xa lạ cùng chung tay hỗ trợ, và một em bé đã cất tiếng khóc chào đời ngay trên chuyến bay.

Sau khi em bé ra đời, nhận thấy hai mẹ con cần được tiếp tục chăm sóc y tế chuyên sâu, tổ bay đã phối hợp với tổ lái quyết định chuyển hướng chuyến bay, hạ cánh tại Yangon (Myanmar) để sản phụ và em bé sớm được tiếp nhận bởi đội ngũ y tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines

Vietnam Airlines cho biết hãng nhanh chóng phối hợp với các đơn vị mặt đất và nhà chức trách sân bay tại Yangon để hỗ trợ đưa hai mẹ con đến bệnh viện.

Sau khi hoàn tất các thủ tục và hỗ trợ y tế cần thiết, chuyến bay VN38 tiếp tục hành trình đến Việt Nam. Máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 06h05 ngày 6/9.

Tình huống phát sinh khiến chuyến bay đến TP.HCM chậm khoảng 1 giờ 45 phút so với kế hoạch. Tuy nhiên, trong những trường hợp khẩn cấp liên quan trực tiếp đến sức khỏe và an toàn của hành khách, việc chuyển hướng và hạ cánh để được chăm sóc y tế là ưu tiên hàng đầu.

Sự việc cũng cho thấy vai trò của các thành viên tổ bay trong việc xử lý những tình huống y tế bất ngờ trên không. Bên cạnh quy trình ứng phó của hãng, sự phối hợp của 5 hành khách có chuyên môn y tế đã góp phần hỗ trợ sản phụ trong thời điểm đặc biệt.

Từ một chuyến bay xuyên lục địa thông thường, VN38 đã trở thành hành trình đáng nhớ khi có thêm một hành khách đặc biệt chào đời giữa bầu trời.

Vietnam Airlines đồng thời khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe trước mỗi chuyến bay. Đối với những người có tình trạng sức khỏe đặc biệt hoặc nhận thấy dấu hiệu bất thường, hãng khuyến cáo nên tham vấn bác sĩ và cân nhắc việc thực hiện chuyến bay nhằm đảm bảo an toàn trong suốt hành trình.

Một lịch bay có thể thay đổi, một hành trình có thể chậm lại, nhưng với những tình huống liên quan đến sức khỏe hành khách, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

Theo Vietnam Airlines