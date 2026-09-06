Công an Hà Nội cảnh báo khẩn đến người dân thực hiện giao dịch chuyển tiền với nội dung sau

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào những nền tảng, ứng dụng hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc.

Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục sử dụng thủ đoạn mời chào người dân tham gia đầu tư tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số với cam kết lợi nhuận cao. Bằng nhiều phương thức tạo dựng lòng tin, dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền đầu tư, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lớn, có trường hợp từ hàng trăm triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng.

Theo đó, các đối tượng thường chủ động làm quen với nạn nhân qua mạng xã hội, tạo dựng hình ảnh là người thành đạt, có thu nhập cao nhờ đầu tư, mua bán các đồng tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa mới phát triển hoặc chưa phổ biến tại Việt Nam. Từ đó, đối tượng từng bước tạo lòng tin, dụ dỗ nạn nhân cùng tham gia đầu tư để hưởng lợi nhuận cao.

Bên cạnh đó, các đối tượng có thể tổ chức hội thảo giới thiệu về đầu tư tiền điện tử hoặc lập các nhóm, phòng họp trực tuyến trên ứng dụng để tiếp cận, lôi kéo người tham gia. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng hướng dẫn nạn nhân cài đặt các ứng dụng có tên gọi, giao diện tương tự những đồng tiền hoặc sàn giao dịch đang có trên thị trường. Thực chất, đây có thể là các ứng dụng do nhóm đối tượng lừa đảo tự thiết kế, quản lý và thao túng.

Ở giai đoạn đầu, đối tượng thường hướng dẫn nạn nhân chuyển một khoản tiền để mua tiền mã hóa, đồng thời cho phép rút tiền hoặc trả mức lợi nhuận cao, có trường hợp từ 20-30% số tiền đã đầu tư. Việc cho nạn nhân nhận được tiền trong những giao dịch ban đầu nhằm tạo niềm tin rằng hoạt động đầu tư đang sinh lời thực sự.

Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ, thúc giục chuyển số tiền lớn hơn để tham gia các "gói đầu tư" có lợi nhuận cao. Đến khi nạn nhân có nhu cầu rút tiền, hệ thống sẽ thông báo không thể thực hiện giao dịch hoặc tài khoản gặp sự cố. Các đối tượng sau đó đưa ra nhiều lý do như phải nâng cấp tài khoản, mở khóa tài khoản, chuyển sang gói đầu tư mới hoặc thực hiện thêm các nghĩa vụ tài chính và yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.

Sau khi đã chiếm đoạt được số tiền lớn, các đối tượng có thể ngừng hoạt động ứng dụng, cắt đứt liên lạc hoặc khiến nạn nhân hoàn toàn mất khả năng truy cập, rút số tiền đã đầu tư.

Trước thủ đoạn trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư tài sản mã hóa, tiền mã hóa từ người lạ trên các hội, nhóm mạng xã hội như Telegram, TikTok, Zalo, Facebook...; thận trọng với những hội thảo, nhóm trực tuyến mới thành lập, quảng bá cơ hội đầu tư với mức lợi nhuận cao bất thường.

- Tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và tư cách pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ; tuyệt đối không chuyển tiền vào những nền tảng, ứng dụng hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, cần cảnh giác với những lời quảng cáo "lợi nhuận cao", "đầu tư chắc thắng", "không có rủi ro" hoặc yêu cầu liên tục nộp thêm tiền để được rút khoản tiền đã đầu tư.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP; không cài đặt ứng dụng, truy cập đường dẫn theo hướng dẫn của người lạ khi chưa xác minh rõ nguồn gốc, tính hợp pháp và mức độ an toàn.

- Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, cần dừng ngay việc chuyển tiền, lưu giữ đầy đủ thông tin tài khoản, số điện thoại, nội dung trao đổi, đường dẫn, hình ảnh giao dịch và các tài liệu có liên quan; đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thành phố Hà Nội