Người phụ nữ che kín mặt bỏ lại bé trai 5 ngày tuổi trước cửa nhà kèm lá thư: "Mẹ xin lỗi, sinh ra con mà không nuôi được con”

Một bé trai khoảng 5 ngày tuổi còn nguyên cuống rốn bị người phụ nữ che kín mặt bỏ lại trước cửa một nhà dân ở phường Dĩ An, bên cạnh có thư tay, bình sữa và đồ dùng sơ sinh.

Ngày 5/9, theo thông tin từ UBND phường Dĩ An (TP.HCM) cho biết, khoảng 11h29 ngày 3/9, qua trích xuất camera, lực lượng chức năng phường Dĩ An, TP.HCM phát hiện một phụ nữ che kín mặt bỏ lại một bé trai sơ sinh trước cửa Nhà thờ họ Phan, trong khuôn viên nhà số 601 đường ĐT743A, khu phố Chiêu Liêu A.

Bé trai được xác định khoảng 5 ngày tuổi, nặng khoảng 2,5kg, còn cuống rốn, tỉnh táo, sức khỏe bình thường và không có thương tích. Thời điểm được phát hiện, cháu bé được quấn khăn màu hồng, mặc áo thun trắng, bên cạnh có một bức thư viết tay, bình sữa cùng một số vật dụng chăm sóc trẻ sơ sinh.

Bé trai hiện đang được người dân chăm sóc (Ảnh: UBND phường Dĩ An).

Bức thư viết tay gửi kèm có nội dung, “Con là mẹ của bé, con là người dân tộc. Con lỡ có thai nên con sinh bé ra nhưng không có điều kiện nuôi. Con vào đây chưa có việc làm, lại ở một mình.

Con đi ngang qua thấy cổng nhà ông bà, cô chú, anh chị đang mở nên con gửi lại con của con; nhờ ông bà, cô chú, anh chị nuôi bé khôn lớn và coi như con cháu trong nhà. Cháu sinh ngày 29/8/2026, con đặt tên cho cháu là Thông Nguyễn Trường Giang”.

Bức thư tay do người phụ nữ để lại cùng bé trai sơ sinh. (Ảnh: UBND phường Dĩ An).

Đồng thời, chủ nhân bức thư cũng nhắn nhủ đến cháu bé, "Mẹ xin lỗi con, sinh ra con mà không nuôi được con".

Hiện bé đang được bà Nguyễn Thị Trung, chủ nhà số 601, tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo quy định.

UBND phường Dĩ An thông báo, cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé nếu biết thông tin, đề nghị liên hệ UBND phường hoặc Công an phường Dĩ An để làm thủ tục nhận lại trẻ.

Sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không có cha, mẹ đẻ đến nhận con, UBND phường Dĩ An sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh và những thủ tục pháp lý liên quan cho cháu bé theo quy định.