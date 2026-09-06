Gửi 100 triệu đồng ở Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, mỗi tháng nhận về bao nhiêu tiền lãi?

Nếu gửi tiết kiệm 100 triệu đồng, số tiền lãi khách hàng nhận được sẽ dao động từ vài trăm nghìn đến hơn nửa triệu đồng mỗi tháng, tùy theo kỳ hạn lựa chọn.

Biểu lãi suất trực tuyến được cả bốn ngân hàng Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV niêm yết khá đồng nhất, mức lãi suất huy động trực tuyến hiện tại lần lượt là 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng. Đây là mức lãi suất niêm yết phổ biến, được tính theo phương thức lãi đơn và trả một lần vào cuối kỳ hạn gửi.

Với kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất 4,75%/năm áp dụng cho khoản tiền gửi 100 triệu đồng sẽ mang lại khoản lãi khoảng 1,1875 triệu đồng sau 3 tháng, tương đương trung bình gần 396.000 đồng mỗi tháng khi gửi tại Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank. Đây là kỳ hạn ngắn, phù hợp với những khách hàng muốn giữ tính thanh khoản cao, chưa xác định được kế hoạch sử dụng vốn dài hạn.

Ở kỳ hạn 6 tháng, với lãi suất 6,6%/năm, 100 triệu đồng gửi vào sẽ sinh lãi khoảng 3,3 triệu đồng cho cả kỳ hạn, tương đương trung bình 550.000 đồng mỗi tháng. Mức lãi suất này giữ nguyên khi khách hàng chọn kỳ hạn 9 tháng, đồng nghĩa với việc số lãi trung bình mỗi tháng vẫn là 550.000 đồng, nhưng tổng số lãi nhận được khi đáo hạn sẽ cao hơn, vào khoảng 4,95 triệu đồng do thời gian gửi kéo dài hơn.

Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất được nâng lên 6,8%/năm, giúp khoản tiền gửi 100 triệu đồng mang lại tổng số lãi khoảng 6,8 triệu đồng sau một năm, tương đương trung bình khoảng 566.700 đồng mỗi tháng. Đây cũng là mức lãi suất được giữ nguyên ở kỳ hạn 18 tháng, theo đó khách hàng vẫn nhận lãi trung bình khoảng 566.700 đồng mỗi tháng, nhưng tổng số tiền lãi nhận được khi đáo hạn sẽ tăng lên khoảng 10,2 triệu đồng nhờ thời gian gửi dài gấp rưỡi.

Đáng chú ý, ngoài biểu lãi suất niêm yết công khai nói trên, trong một số giai đoạn triển khai chương trình ưu đãi, một số khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6-12 tháng tại các ngân hàng BIDV, Agribank, Vietcombank, VietinBank có thể được áp dụng mức lãi suất ưu đãi lên tới khoảng 8%/năm. Nếu được hưởng mức lãi suất này, khoản tiền gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng sẽ mang lại lãi khoảng 4 triệu đồng cho cả kỳ hạn, tương đương trung bình khoảng 666.700 đồng mỗi tháng; còn với kỳ hạn 12 tháng, tổng lãi có thể lên tới 8 triệu đồng, tương đương trung bình khoảng 666.700 đồng mỗi tháng trong suốt một năm gửi tiền.



