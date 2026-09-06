Công an thông tin chính thức vụ xe cứu thương thu 9,5 triệu đồng chở bệnh nhân về nhà

Bệnh viện xác định việc vận chuyển bệnh nhân trong trường hợp này được thực hiện bằng xe cứu thương dịch vụ bên ngoài do gia đình tự liên hệ.

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 5/9/2026 đã có thông tin chính thức về vụ việc phản ánh một gia đình bệnh nhân phải trả 9,5 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để làm việc, gồm: Nguyễn Công Khánh (sinh năm 1997), trú tại phường Hạc Thành, chủ xe cứu thương; Võ Đại Trường Lâm (sinh năm 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe; Lê Trọng Hải Anh (sinh năm 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 14/8/2026, Nguyễn Công Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh tham gia vận chuyển.

Các đối tượng bị triệu tập đến cơ quan Công an để làm việc - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Khi đón bệnh nhân, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến vận chuyển gồm: Tiền xe vận chuyển 1 triệu đồng/lượt, tiền thuê máy thở 1 triệu đồng/ngày, tiền thuê máy hút đờm 300 nghìn đồng/lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm, khi nào trả lại máy sẽ gửi trả lại tiền cho gia đình bệnh nhân, tổng số tiền là 5,3 triệu đồng. Ngoài ra, Lê Trọng Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với giá 600 nghìn đồng/chai.

Tin tưởng thông tin được đưa ra, gia đình bệnh nhân đã đồng ý mua 7 lọ thuốc, với số tiền đã thanh toán qua hình thức chuyển khoản là 4,2 triệu đồng. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan Công an bước đầu xác định loại thuốc được các đối tượng đưa ra là Adrenaline, được mua trên thị trường với giá khoảng 4.000 đồng/lọ. Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Công Khánh - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng có sự bàn bạc, thống nhất về việc thu tiền và phân chia số tiền thu được. Sau khi nhận tiền từ gia đình bệnh nhân, một phần được Lâm chuyển cho Khánh, số tiền còn lại do Lâm và Hải Anh phân chia.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi và vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Võ Đại Trường Lâm - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, vụ việc được ông H.T.K phản ánh trên mạng xã hội về việc cha ông là ông H.B.Đ. đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực 1 - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do bệnh tình nặng, gia đình có nguyện vọng đưa người bệnh về nhà và tự liên hệ xe cấp cứu để vận chuyển.

Sau đó, gia đình được tư vấn sử dụng 7 chai thuốc mỗi ngày, với giá 600.000 đồng/chai, tương đương 4,2 triệu đồng/ngày. Sau khi đồng ý, người nhà thanh toán tiền thuốc trực tiếp cho bác sĩ trên xe.

Bên cạnh tiền thuốc, gia đình còn trả 5,3 triệu đồng cho việc vận chuyển bệnh nhân và các thiết bị như ống thở, máy hút đờm... Được biết, quãng đường từ bệnh viện về nhà khoảng 16km.

Ảnh: BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội, ngày 3/9/2026, lãnh đạo bệnh viện đã vào cuộc xác minh, rà soát quy trình và đã có báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo, Bệnh viện xác định việc vận chuyển bệnh nhân trong trường hợp này được thực hiện bằng xe cứu thương dịch vụ bên ngoài do gia đình tự liên hệ, không phải xe của bệnh viện. Nhân viên thực hiện vận chuyển, chăm sóc bệnh nhân trên xe cũng không phải nhân viên y tế của bệnh viện.