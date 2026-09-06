Bưu điện Hà Nội trở thành 'miếng bánh béo bở': 4 ông lớn F&B cùng đổ về 'đất vàng' bên Hồ Gươm

Chỉ trong hơn 1 năm, Starbucks, Highlands Coffee, Every Half và Phúc Long lần lượt xuất hiện tại Bưu điện Hà Nội, tạo nên một cụm F&B hiếm thấy bên Hồ Gươm.

Buổi sáng ở khu vực hồ Gươm, dòng người bắt đầu đông dần trên phố Đinh Tiên Hoàng. Khách du lịch dừng lại chụp ảnh, người dân đi bộ quanh hồ, các nhóm bạn tìm một chỗ ngồi tránh nắng.

Chỉ cần đi một vòng quanh Bưu điện Hà Nội, du khách đã có thể bắt gặp hàng loạt lựa chọn đồ uống quen thuộc: Starbucks, Highlands Coffee, Every Half và mới nhất là Phúc Long. Bốn thương hiệu, bốn cách tiếp cận thị trường khác nhau, nhưng cùng chọn một khu vực.

Sự xuất hiện liên tiếp của các chuỗi F&B khiến Bưu điện Hà Nội - công trình nằm sát hồ Hoàn Kiếm với kiến trúc quen thuộc của Thủ đô - dần trở thành một “miếng bánh” mặt bằng đặc biệt. Đây không còn đơn thuần là nơi một thương hiệu thuê vài chục hay vài trăm mét vuông để mở thêm điểm bán.

Với các chuỗi đồ uống, thứ nằm bên trong “miếng bánh” này là lượng người qua lại mỗi ngày, tầm nhìn ra hồ Gươm và giá trị nhận diện của một trong những địa chỉ dễ nhớ nhất Hà Nội.

“Đất vàng” Bưu điện Hà Nội hút 4 ông lớn F&B

Tháng 5/2025, Starbucks gây chú ý khi mở cửa hàng tại khu vực Bưu điện Hà Nội, sở hữu mặt tiền đúng vị trí giao cắt giữa phố Đinh Tiên Hoàng và Đinh Lễ cùng tầm nhìn ra hồ Gươm. Sau đó, Highlands Coffee và Every Half lần lượt xuất hiện, trong đó Every Half - thương hiệu specialty coffee (cà phê đặc sản) ra mắt tại TP.HCM năm 202, chọn đây làm một trong những điểm bán đáng chú ý khi mở rộng ra Hà Nội.

Mảnh ghép mới nhất là Phúc Long. Ngày 27/8/2026, thương hiệu khai trương cửa hàng flagship (cửa hàng trọng điểm) rộng khoảng 360 m2 tại số 87 Đinh Tiên Hoàng, là cửa hàng thứ 36 tại Hà Nội và flagship thứ 4 của chuỗi. Không gian lớn hơn đáng kể so với một số điểm bán khác trong khu vực, có nhiều khu vực ngồi lại, không gian ngoài trời và được thiết kế riêng theo ý tưởng “Kho lưu trữ Trà và Thư tín”, lấy cảm hứng từ tem thư, dấu bưu điện, hành lý, những chuyến tàu và câu chuyện về Hà Nội, trà.

Cách Phúc Long đầu tư cho thấy giá trị của mặt bằng này không chỉ nằm ở diện tích. Với những địa điểm đặc biệt, bản thân vị trí, kiến trúc và câu chuyện xung quanh cũng có thể trở thành một phần trải nghiệm mà thương hiệu mang đến cho khách hàng.

Vị trí này có lợi thế khó tìm ở nhiều mặt bằng F&B khác tại Hà Nội. Dòng người qua lại cũng rất đa dạng, từ người dân địa phương, khách du lịch trong và ngoài nước đến những nhóm khách đi bộ, vui chơi quanh hồ, đặc biệt đông vào cuối tuần.

Với Starbucks, Highlands Coffee, Every Half hay Phúc Long, đây là nguồn khách có sẵn, đến từ lượng người qua lại tự nhiên mà không phải thương hiệu nào cũng dễ dàng mua được bằng quảng cáo. Ở nhiều tuyến phố, doanh nghiệp phải mất thời gian và chi phí để khách hàng nhớ đến địa chỉ cửa hàng; tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, bản thân địa chỉ đã có mức độ nhận diện cao.

Khi “đất vàng” không chỉ để bán một ly cà phê

Bốn thương hiệu cùng xuất hiện trong một khu vực có thể tạo cảm giác cạnh tranh trực diện, nhưng cũng cho thấy sức hút riêng của mặt bằng quanh Bưu điện Hà Nội. Khi khách đến hồ Gươm có nhiều lựa chọn từ cà phê quốc tế, chuỗi đồ uống đại chúng, specialty coffee đến trà, khu vực này đồng thời hình thành một cụm F&B với nhiều phân khúc khách hàng.

Vì vậy, bài toán không còn dừng ở việc có mặt tại “đất vàng”, mà là cách từng thương hiệu biến lợi thế vị trí thành doanh thu và nhận diện. Starbucks có lợi thế của thương hiệu quốc tế và một địa chỉ mang tính biểu tượng; Highlands Coffee sở hữu độ phủ và tệp khách hàng rộng. Every Half có thêm cơ hội tăng nhận diện khi đặt cửa hàng ở nơi có lượng người qua lại lớn. Còn Phúc Long chọn đầu tư mạnh vào diện tích và trải nghiệm để tạo khác biệt.

Cùng một vị trí, nhưng mỗi thương hiệu đang khai thác một giá trị khác nhau. Nếu Starbucks và Highlands tận dụng sức mạnh thương hiệu, Every Half có thêm “sân khấu” để tiếp cận khách mới, thì Phúc Long lại biến không gian thành một phần của trải nghiệm. Điều này cho thấy với F&B, một mặt bằng đắc địa ngày càng có giá trị vượt ra ngoài chức năng bán hàng.

Tuy nhiên, vị trí đẹp không đồng nghĩa doanh thu sẽ tự động tăng. Khu vực càng nhiều thương hiệu, khách hàng càng có nhiều lựa chọn và cuộc cạnh tranh càng nằm ở khả năng khiến họ bước vào cửa hàng, ở lại lâu hơn và quay trở lại. Một lượng người qua lại lớn chỉ thực sự có giá trị khi thương hiệu chuyển được dòng khách đó thành khách hàng của mình.

Chi phí để có mặt tại khu vực này cũng không nhỏ. Một khảo sát về giá thuê vào thời điểm Starbucks mở cửa từng đưa ra mức khoảng 260 triệu đồng/tháng, thuộc nhóm cao tại Hà Nội. Với mức chi phí như vậy, các thương hiệu không chỉ cần tính doanh thu trên mỗi mét vuông mà còn phải tính đến giá trị nhận diện, khả năng tạo trải nghiệm và tác động của cửa hàng đối với hình ảnh chung của cả chuỗi.

Bưu điện Hà Nội vì thế đang trở thành một ví dụ rõ về cách các thương hiệu F&B tìm kiếm những mặt bằng có giá trị biểu tượng tại trung tâm đô thị. Thứ họ cùng nhìn thấy ở đây không chỉ là một vị trí sát hồ Gươm hay một dòng người đông đúc, mà còn là khả năng biến địa chỉ thành một phần của thương hiệu.

“Miếng bánh” này có thể được khai thác theo nhiều cách: thương hiệu quốc tế bán trải nghiệm, chuỗi nội địa tận dụng độ phủ, thương hiệu trẻ tìm cơ hội tăng nhận diện hay người đến sau đầu tư vào không gian. Nhưng cuối cùng, lợi thế lớn nhất của Bưu điện Hà Nội vẫn chỉ là điểm khởi đầu. Cửa hàng có biến được vị trí đắt giá ấy thành doanh thu và khách hàng trung thành hay không mới là bài toán dài hạn.