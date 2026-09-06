Chuỗi cửa hàng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ báo tin vui

Mới đây, fanpage chính thức Trung Nguyên E-Coffee thông báo khai trương cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee – Trần Hưng Đạo, Đồng Tháp, tại số 544 đường Trần Hưng Đạo, khu phố Sa Giang, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.





Theo hình ảnh và thông tin được thương hiệu công bố, cửa hàng mới có không gian khá rộng, lấy tông trắng làm chủ đạo, kết hợp nội thất gỗ. Các khung cửa cùng nhiều đường nét bo cong được sử dụng để tạo cảm giác hiện đại nhưng gần gũi. Không gian được bố trí phục vụ nhiều nhu cầu, từ gặp gỡ bạn bè, trò chuyện cùng gia đình đến làm việc hay thưởng thức cà phê.





Trung Nguyên E-Coffee cho biết cửa hàng mới được kỳ vọng trở thành một điểm đến dành cho cộng đồng yêu cà phê tại khu vực Sa Đéc.





Những hình ảnh về cửa hàng mới nhất của Trung Nguyên (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Đây cũng là diễn biến mới trong quá trình mở rộng hệ thống hàng quán thuộc Trung Nguyên Legend - tập đoàn do ông Đặng Lê Nguyên Vũ sáng lập và hiện giữ cương vị Chủ tịch. Trung Nguyên ra đời năm 1996 và đến năm 2026 vừa đánh dấu hành trình 30 năm phát triển.





Đáng chú ý, chỉ trong quý I/2026, Trung Nguyên Legend cho biết đã có hơn 30 quán thuộc ba mô hình Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee được phát triển tại Việt Nam. Toàn hệ thống của doanh nghiệp hiện có hơn 1.000 không gian, cửa hàng ở Việt Nam và nhiều thị trường quốc tế.





Mô hình được thiết kế để dễ nhân rộng





Trong hệ sinh thái hàng quán của Trung Nguyên, E-Coffee có cách phát triển khá khác biệt.





Theo giới thiệu chính thức của Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee ra mắt từ tháng 8/2019, được định vị là "chuỗi cửa hàng bán lẻ thế giới cà phê". Thay vì chỉ phục vụ đồ uống tại chỗ, mô hình kết hợp hoạt động F&B với bán lẻ cà phê, dụng cụ pha chế và nhiều sản phẩm khác. Doanh nghiệp cho biết hệ sản phẩm của E-Coffee có hơn 100 sản phẩm.





Một trong những yếu tố giúp E-Coffee có khả năng mở rộng nhanh là mô hình nhượng quyền với nhiều quy mô đầu tư.





Ảnh Trung Nguyên Legend

Trên website Trung Nguyên E-Coffee, thương hiệu hiện giới thiệu ba gói hợp tác. Trong đó, gói Kết Nối có giá trị từ 75 triệu đồng, dành cho đối tác muốn tận dụng diện tích đang kinh doanh hoặc chuyển đổi cửa hàng hiện hữu. Gói Khởi Nghiệp có giá trị từ 150 triệu đồng, trong khi gói Thịnh Vượng từ 215 triệu đồng.





Đáng chú ý, Trung Nguyên công bố phí hợp tác và quản lý ở mức 0 đồng đối với các gói. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa đối tác có thể mở quán mà không cần vốn. Khoản đầu tư vẫn bao gồm các hạng mục như nhận diện, bảng hiệu, thiết bị pha chế, nguyên liệu, quầy, đào tạo và vận hành tùy gói lựa chọn.





Trong những tài liệu giới thiệu mô hình trước đây, Trung Nguyên từng cho biết E-Coffee có thể triển khai với mặt bằng từ 4 m2 trở lên, tại nhiều địa điểm như chợ, cửa hàng tiện lợi, trường học, bệnh viện, cao ốc văn phòng, khách sạn, bến xe hay sân bay.





Điều này tạo nên sự linh hoạt đáng kể. Một điểm E-Coffee có thể chỉ là cửa hàng nhỏ tận dụng mặt bằng sẵn có, nhưng cũng có thể được phát triển thành quán cà phê hoàn chỉnh với không gian rộng và đầu tư bài bản như cửa hàng vừa xuất hiện tại Sa Đéc.





Ảnh Trung Nguyên Legend

Hơn 800 cửa hàng từng được Trung Nguyên công bố





Khả năng nhân rộng nhanh cũng được thể hiện qua các con số mà Trung Nguyên Legend từng công bố.

Trong thông tin phát hành năm 2025, doanh nghiệp cho biết Trung Nguyên E-Coffee có hơn 800 cửa hàng đang hoạt động, khoảng 1.000 hợp đồng nhượng quyền đã được ký, với tốc độ mở mới có thời điểm lên tới 30 cửa hàng mỗi tháng.





Con số 800 cửa hàng là số liệu gần nhất được doanh nghiệp công bố cụ thể cho riêng E-Coffee. Trung Nguyên từng đặt mục tiêu đưa mô hình lên 3.000 điểm bán, song đây là mục tiêu phát triển chứ chưa phải số cửa hàng được xác nhận đã đạt được.





Ở phạm vi rộng hơn, sức nhận diện của thương hiệu Trung Nguyên vẫn nằm trong nhóm cao trên thị trường F&B Việt Nam. Theo Decision Lab Best F&B Rankings 2026, dựa trên dữ liệu YouGov BrandIndex thu thập từ tháng 3/2025 đến hết tháng 2/2026, Trung Nguyên Legend đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng các thương hiệu F&B, sau KFC, Jollibee và Highlands Coffee. Trong số các thương hiệu cà phê góp mặt, Trung Nguyên Legend đứng sau Highlands Coffee. Chỉ số được Decision Lab xây dựng từ sáu tiêu chí gồm ấn tượng, chất lượng, giá trị, sự hài lòng, khả năng giới thiệu và danh tiếng.



