Thông báo “khẩn”: Những ai đã nghỉ việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 cần làm ngay việc này trước 8/9

Ngày 04/9/2026, Sở Nội vụ TP HCM ban hành Công văn khẩn, số 17424/SNV-CCVC về việc cung cấp bản sao hồ sơ giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

Theo Công văn 17424/SNV-CCVC, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã đang quản lý hồ sơ, tài liệu của đơn vị hành chính cấp huyện trước ngày 01/7/2025 cung cấp bản sao hồ sơ giải quyết chính sách, chế độ đối với các trường hợp thuộc danh sách.

Thành phần hồ sơ được thực hiện theo Công văn 1283/SNV-CCVC năm 2025 của Sở Nội vụ. Khi gửi hồ sơ, các đơn vị phải sắp xếp theo đúng thứ tự trong danh sách đính kèm.

Việc cung cấp hồ sơ nhằm phục vụ Sở Nội vụ rà soát, tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả giải quyết chính sách đối với các trường hợp đã được quyết định cho nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Yêu cầu này được thực hiện trên cơ sở Công văn 9624/BNV-TCBC năm 2026 của Bộ Nội vụ. Theo đó, các bộ, cơ quan và địa phương phải rà soát tổng thể, chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách, bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự và thủ tục; đồng thời gửi báo cáo về Bộ Nội vụ trước ngày 15/9/2026.

Do tính chất cấp bách và quan trọng, Ủy ban nhân dân các phường, xã phải gửi hồ sơ về Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua Phòng Công chức, viên chức, trước ngày 08/9/2026.

Đáng chú ý, Công văn 17424/SNV-CCVC nêu rõ: Nếu chậm gửi hồ sơ, làm ảnh hưởng đến kết quả báo cáo của Thành phố với Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân phường, xã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trước đó, theo Công văn 94/UBND-VX năm 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ đơn vị hành chính cũ; bố trí nơi bảo quản, trang thiết bị, nhân lực và ban hành quy chế khai thác, sử dụng hồ sơ phù hợp, bảo đảm an toàn tài liệu sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy.