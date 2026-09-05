Hà Nội 'chấm điểm' chủ tịch, tổng giám đốc công ty 100% vốn nhà nước

Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty (đối với công ty không có hội đồng thành viên), thành viên Hội đồng thành viên, tổng giám đốc... tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc TP. Hà Nội sẽ phải đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

Hà Nội vừa ban hành Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố.

Đối tượng áp dụng là người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (người quản lý doanh nghiệp nhà nước) thuộc TP. Hà Nội gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty (đối với công ty không có hội đồng thành viên), thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng. Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc TP. Hà Nội (kiểm soát viên).

Một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội. Ảnh minh họa.

Người đại diện phần vốn Nhà nước gồm: Người được UBND thành phố cử đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm không quá 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu, việc đánh giá, xếp loại phải bảo đảm tính khách quan, toàn diện, công khai, minh bạch, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả hoạt động của doanh nghiệp, kết hợp giữa đánh giá định lượng và định tính. Đồng thời phải đánh giá theo kết quả, sản phẩm cụ thể. Tuân thủ quy định của pháp luật về doanh nghiệp, quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về người quản lý doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã giao hằng năm, Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước gồm các chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn Nhà nước.

Chủ tịch hội đồng thành viên (trên cơ sở thống nhất của hội đồng thành viên), chủ tịch công ty đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các chức danh phó tổng giám đốc, kế toán trưởng.

Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty chịu trách nhiệm trước cơ quan đại diện chủ sở hữu về kết quả đánh giá xếp loại đối với các cá nhân giữ chức vụ thuộc thẩm quyền đánh giá.