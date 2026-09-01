CEO VinCons tiết lộ 100.000 công nhân tuyển mới từ vùng nông thôn, miền núi, không lấy của doanh nghiệp khác

Chỉ trong hơn một năm, VinCons đã xây dựng lực lượng nhân sự lên tới hơn 130.000 người, trong đó khoảng 120.000 công nhân và toàn bộ đều là lao động cơ hữu. Đáng chú ý, theo lãnh đạo doanh nghiệp, hơn 95% số nhân sự được tuyển vào là những người hoàn toàn mới với nghề xây dựng, chủ yếu đến từ khu vực nông thôn, miền núi và phải trải qua quá trình đào tạo từ đầu.

Chỉ trong hơn một năm, VinCons đã xây dựng lực lượng nhân sự lên tới hơn 130.000 người, trong đó khoảng 120.000 công nhân và toàn bộ đều là lao động cơ hữu. Đáng chú ý, theo lãnh đạo doanh nghiệp, hơn 95% số nhân sự được tuyển vào là những người hoàn toàn mới với nghề xây dựng, chủ yếu đến từ khu vực nông thôn, miền núi và phải trải qua quá trình đào tạo từ đầu.

Hơn 95% nhân sự được tuyển từ đầu

Từ năm 2025, VinCons bắt đầu đẩy mạnh tuyển dụng trên quy mô lớn, trong bối cảnh doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup liên tục tham gia thi công hàng loạt dự án quy mô lớn trên cả nước.





Danh mục công trình có thể kể tới Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội quy mô 9.171 ha, Vinhomes Global Gate Hạ Long 6.200 ha, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ 2.870 ha hay Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh 1.254 ha.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, đến nay VinCons có hơn 130.000 nhân sự, trong đó khoảng 120.000 người là công nhân. Toàn bộ lực lượng này là nhân sự cơ hữu.





Doanh nghiệp hiện tiếp tục đặt mục tiêu nâng quy mô lên 200.000 công nhân cơ hữu, qua đó củng cố tham vọng trở thành một trong những tổng thầu xây dựng có lực lượng thi công trực tiếp lớn nhất Việt Nam.





Điều đáng chú ý là phần lớn số lao động này không phải những công nhân xây dựng lành nghề được VinCons tuyển từ các doanh nghiệp hoặc tổ đội có sẵn.





Theo ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc VinCons, hơn 95% nhân sự của công ty là người hoàn toàn mới, phần lớn được tuyển từ khu vực nông thôn và miền núi.

Như vậy, sự gia tăng nhanh chóng về quy mô lao động tại VinCons không đến từ việc hút một lượng lớn nhân sự đã có kinh nghiệm từ thị trường. Phần lớn những người gia nhập doanh nghiệp chưa có nghề xây dựng và phải được đào tạo trước khi tham gia thi công tại các dự án.

VinCons vì vậy phải giải đồng thời ba bài toán: tăng nhanh số lượng nhân sự, đào tạo tay nghề và hình thành kỷ luật lao động.





Nhân sự mới được phân loại theo từng nhóm nghề, vị trí và yêu cầu công việc. Quá trình đào tạo gồm kiến thức cơ bản, hướng dẫn kỹ thuật và thực hành trực tiếp tại công trường dưới sự kèm cặp của những lao động có kinh nghiệm.





Theo lãnh đạo VinCons, doanh nghiệp không lựa chọn cách thu hút lao động thời vụ có sẵn trên thị trường mà gắn tuyển dụng với đào tạo theo những tiêu chuẩn mà công ty đặt ra cho hoạt động xây dựng chuyên nghiệp.

Cách làm này giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn hóa đội ngũ ngay từ đầu, từ kỹ năng nghề, quy trình thi công tới tác phong làm việc.





Với người lao động, việc bắt đầu từ con số gần như bằng không cũng mở ra một lộ trình nghề nghiệp mới. Sau thời gian đào tạo và tích lũy kinh nghiệm, công nhân có thể tiếp nhận những công việc đòi hỏi tay nghề cao hơn, sau đó phát triển lên các vị trí quản lý tổ, đội.





Bài toán "nuôi" hơn 100.000 công nhân cơ hữu

Quy mô tuyển dụng hơn 100.000 công nhân đã là con số hiếm thấy, nhưng điểm khác biệt lớn hơn của VinCons nằm ở mô hình sử dụng lao động.





Trong ngành xây dựng, lao động thời vụ, thầu phụ và các tổ đội ngắn hạn từ lâu là cách tổ chức phổ biến. Mô hình này giúp các nhà thầu dễ dàng điều chỉnh nhân lực theo tiến độ từng dự án, đồng thời giảm áp lực chi phí cố định khi công trình kết thúc.





VinCons lựa chọn mô hình ngược lại khi xây dựng lực lượng công nhân trực tiếp thành nhân sự cơ hữu của doanh nghiệp.





Theo ông Nguyễn Hồng Phong, một trong những mục tiêu VinCons theo đuổi là thay đổi tư duy sử dụng lao động thời vụ vốn phổ biến trong ngành xây dựng.

Điều đó đồng nghĩa doanh nghiệp phải chấp nhận một khoản chi phí cố định rất lớn. Ngay cả khi công nhân chưa được bố trí việc làm, VinCons vẫn duy trì lực lượng và chi trả lương thay vì giải tán tổ đội sau mỗi dự án.





Đổi lại, công ty có thể chủ động điều chuyển nhân sự giữa các công trường, kiểm soát chất lượng thi công và duy trì lực lượng sẵn sàng cho các dự án quy mô lớn.

Theo chia sẻ của một chuyên gia trong ngành, hiện không nhiều doanh nghiệp xây dựng trên thị trường duy trì lực lượng lao động trực tiếp ở quy mô vài trăm người. Trong bối cảnh đó, mô hình sở hữu hơn 100.000 công nhân cơ hữu của VinCons được đánh giá là một thay đổi rất lớn so với phương thức tổ chức lao động truyền thống.





Để giữ chân một lực lượng lớn như vậy, VinCons xây dựng hệ thống thu nhập và phúc lợi gồm lương cơ bản, lương khoán theo sản phẩm, thưởng năng suất, bảo hiểm, chỗ ở và ba bữa ăn mỗi ngày. Người lao động cũng được hưởng chế độ nghỉ phép có lương.





Đáng chú ý, trong thời gian chờ bố trí việc làm, công nhân vẫn được hưởng 100% lương cơ bản.





Doanh nghiệp đồng thời xây dựng lộ trình nghề nghiệp cho nhóm lao động chưa có tay nghề.





Theo thông tin tuyển dụng, người chưa biết nghề có thể vừa học vừa làm, được đào tạo miễn phí và nhận mức thu nhập khoảng 14 triệu đồng mỗi tháng. Khi tay nghề được nâng cao, mức thu nhập có thể lên tới 34 triệu đồng mỗi tháng.





Với vị trí tổ trưởng, phụ trách khoảng 20 công nhân, thu nhập có thể đạt khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng.





Theo lãnh đạo VinCons, việc chấp nhận đầu tư lớn cho nhân sự xuất phát từ mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.

VinCons đặt mục tiêu phát triển thành một doanh nghiệp xây dựng có năng lực cạnh tranh quốc tế, có thể triển khai các dự án quy mô lớn, phức tạp tại Việt Nam cũng như thị trường nước ngoài.





Theo CEO Nguyễn Hồng Phong, để thực hiện mục tiêu đó, doanh nghiệp cần sở hữu một lực lượng lao động trực tiếp đủ lớn, được đào tạo đồng bộ và có khả năng gắn bó lâu dài.





Bởi vậy, con số hơn 100.000 công nhân cơ hữu không đơn thuần phản ánh tốc độ tuyển dụng của VinCons. Phía sau đó là mô hình tự xây dựng nguồn nhân lực thay vì phụ thuộc vào nguồn lao động có sẵn trên thị trường.





Những lao động xuất phát từ nông thôn, miền núi và chưa có nghề được tuyển dụng, đào tạo, chuẩn hóa rồi đưa vào các công trường lớn. Khi quy mô dự án đô thị và hạ tầng tại Việt Nam ngày càng tăng, cùng yêu cầu ngày càng cao về công nghệ và kỹ thuật, lực lượng nhân sự cơ hữu này cũng được VinCons xem là nền tảng để doanh nghiệp mở rộng quy mô trong nước và hướng tới thị trường quốc tế.