Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả thiên tai.

Một công nhân được giải cứu khỏi đường hầm thuộc dự án thủy điện Trishuli-3A ở huyện Rasuwa, Nepal, ngày 4/9. (Quân đội Nepal)

Ngày 4/9, Bộ Ngoại giao cho biết, trước những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản do lũ quét và sạt lở gây ra cho nhân dân Nepal, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Nepal, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả thiên tai.

Tính đến nay Nepal đã ghi nhận ít nhất 1.287 người thiệt mạng và 5.083 người mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng ngày 26/8, trong khi hàng loạt nhà cửa, đường sá và trường học ở các thị trấn và ngôi làng gần biên giới bị cuốn trôi.

Trận lũ quét và sạt lở vừa qua gây thiệt hại ít nhất 387,5 tỷ rupee (tương đương khoảng 2,56 tỷ USD) cho Nepal về cơ sở hạ tầng. Ước tính nước này sẽ cần khoảng 52,6 triệu USD để làm lại đường, chỗ ở tạm, cấp nước sạch và khôi phục lưới điện trong vài tháng tới.