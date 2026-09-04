Không khí rộn ràng trước ngày khai giảng đầu tiên của ngôi trường đặc biệt trên nền nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Tại khu đất từng là nghĩa trang Bình Hưng Hòa, một ngôi trường mới đang rộn ràng chuẩn bị cho lễ khai giảng đầu tiên, với cờ hoa, tiếng nhạc vui tươi và những lớp học được thầy cô chăm chút từng góc nhỏ.

Clip: Di Anh

Lễ khai giảng đầu tiên đang đến rất gần

Cờ hoa rực rỡ ngập tràn sân trường, hòa trong tiếng nhạc rộn rã và những tiếng cười tròn xòe của những em thơ. Ngôi trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) ở đó, sống động và vui tươi trên mảnh đất từng là nghĩa trang Bình Hưng Hòa năm nào. Mọi dấu vết trầm mặc cũ đã nhường chỗ cho một diện mạo mới sáng bừng, mở ra vòng tay ấm áp để đón chào thế hệ học sinh đầu tiên trong ngày lễ khai giảng lịch sử.

Những ngày này, không khí khắp trường hào hứng hơn bao giờ hết. Rộn rã trên sân là tiếng bước chân ríu rít, tiếng hô tập đội hình cùng những giai điệu trẻ thơ ngân vang. Trong từng phòng học còn vương mùi sơn mới, các thầy cô vẫn cặm cụi chăm chút từng nét phấn vẽ trên bảng, nắn nót cài từng chùm bóng bay rực rỡ để mang đến cho các em một góc học tập thân thương.

Không khí khai giảng rộn ràng tại trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (Ảnh: Di Anh)

Mọi thứ đã chỉn chu, sẵn sàng cho giây phút tiếng trống khai trường đầu tiên vang lên, đánh dấu một khởi đầu mới đầy hy vọng.

Khoác trên mình tà áo dài, bà Văn Minh Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, chia sẻ rằng dù ngày mai mới chính thức khai giảng, nhưng không khí tại trường trong ngày tổng duyệt đã đặc biệt náo nhiệt.

“Ngày mai là ngày khai giảng rồi nhưng hôm nay mới là ngày tưng bừng nhất, toàn bộ lực lượng thầy cô và các em cùng tập trung để tổng duyệt cho ngày khai giảng”, bà Tân nói “Đây là năm học diễn ra lễ khai giảng đầu tiên tại ngôi trường. Tôi cảm thấy không khí rất náo nhiệt, hạnh phúc”

Theo nữ hiệu trưởng, sự chăm chút của giáo viên còn được thể hiện trong từng lớp học. Mỗi không gian đều được thầy cô gửi gắm tâm huyết, tạo nên một môi trường vui tươi, trong sáng và gần gũi với học sinh.

Các em học sinh hào hứng cho năm học mới (Ảnh: Di Anh)

Hơn 400 học sinh lớp 1 trong năm đầu tiên

Ngay từ thời điểm tuyển sinh, sức hút của ngôi trường mới đã được thể hiện rõ. Theo Hiệu trưởng Văn Minh Tân, ban đầu địa phương giao chỉ tiêu hơn 300 học sinh nhưng nhà trường đã tuyển được 420 học sinh lớp 1.

“Nhiều phụ huynh ở khu lân cận đến xin cho con vào. Do còn dư phòng học nên các khối 3, 4, 5 cũng tập trung về đây”, bà Tân cho biết.

Những ấn tượng đầu tiên của học sinh khi đến trường cũng khiến các thầy cô vui mừng. Theo lời kể của hiệu trưởng, khi được phụ huynh đưa đến tham quan, một số em sau khi được thầy cô đón tiếp, dẫn đi xem trường đã nói với mẹ: “Mẹ ơi, con ở lại ngôi trường này”.

Ảnh: Di Anh

Với phụ huynh, việc con được học trong một ngôi trường mới, khang trang cũng là điều được chờ đợi từ lâu.

Anh Võ Hồ Nhật Thiên (Bình Hưng Hòa, TP.HCM) cho biết rất vui khi thấy các cô giáo chuẩn bị chu đáo cho học sinh, từ việc đón tiếp, chăm sóc đến trang trí trường lớp.

“Các cô bỏ rất nhiều thời gian để trang trí màu sắc, các bé rất thích. Các cô còn chuẩn bị kẹo cho các bé, rất vui. Tôi đã chờ 2 năm rồi, rất nôn nóng để đăng ký cho con mình vào đây”, anh Thiên chia sẻ.

Anh Võ Hồ Nhật Thiên và con trai (Ảnh: Di Anh)

Ngôi trường đầu tiên trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa là ngôi trường đầu tiên được xây dựng trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi nghĩa trang được di dời. Sự xuất hiện của ngôi trường đánh dấu bước chuyển đổi không gian từ khu đất từng là nghĩa địa sang hạ tầng giáo dục, phục vụ nhu cầu học tập của người dân trong khu vực đông dân cư.

Trường được khởi công giữa năm 2025 với kinh phí 160 tỷ đồng, rộng khoảng 8.800 m² và đón những học sinh đầu tiên từ ngày 17/8.

Bình Hưng Hòa từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, rộng khoảng 53 ha, được xây dựng trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ. Công tác bồi thường, di dời bắt đầu từ năm 2014 nhằm cải thiện mỹ quan, môi trường và tình hình an ninh trật tự. Sau khi hoàn tất di dời, khu đất được định hướng cải tạo thành trường học, công viên thay vì dành một phần để phát triển dự án thương mại.

Ảnh: Di Anh

Ngôi trường mới nổi bật với khối nhà ba tầng màu xanh da trời, gồm 30 phòng học và nhiều phòng chức năng. Năm học này, trường tuyển 800 học sinh, trong đó có 420 học sinh lớp 1; quy mô tối đa có thể tiếp nhận hơn 1.000 học sinh.

Theo nhà trường, việc đưa Tiểu học Trần Đại Nghĩa vào hoạt động góp phần giảm áp lực trường, lớp tại phường Bình Hưng Hòa và các khu vực giáp ranh, vốn từng là điểm nóng tuyển sinh đầu cấp do tình trạng quá tải.

Hiện 420 học sinh lớp 1 học một buổi mỗi ngày, từ 7h30 đến 10h30. Các lớp có sĩ số tối đa 35 học sinh, phòng học rộng khoảng 50 m², được trang trí nhiều hình ảnh sinh động trên tường và cửa sổ, đồng thời trang bị bảng tương tác thông minh.

Trường còn có 4 phòng học tiếng Anh, 4 phòng máy tính, các phòng chức năng dành cho âm nhạc, thể chất, khu nhà ăn và sân trường rộng với nhiều cây xanh.

Mỗi phòng học đều được trang bị thiết bị dạy học, trong đó có bảng tương tác 65 inch, hỗ trợ giáo viên ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy.

Ảnh: Di Anh

Từ một khu đất từng gắn với nghĩa trang lớn của thành phố, nơi đây đang dần khoác lên diện mạo mới. Những ngày này, tiếng bước chân tập đội hình, tiếng nhạc văn nghệ và tiếng cười của học sinh đã phủ đầy sân trường, sẵn sàng cho lễ khai giảng đầu tiên và một năm học mới tại ngôi trường đặc biệt này.