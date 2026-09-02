Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trong ngày khai giảng năm học 2026-2027
Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước trong ngày khai giảng năm học 2026-2027.
Ngày khai giảng năm học 2026 - 2027, thời tiết trên cả nước tương đối thuận lợi. Trong các ngày 4-5/9, các tỉnh/thành miền Bắc trời nắng, có nơi nắng nóng.
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng, chiều tối và tối ngày 5/9 xuất hiện mưa rào và dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối mưa rào và dông.
Cụ thể, ngày 4-5/9, thời tiết miền Bắc phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-28°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.
Tại Trung Bộ, từ 4-5/9 cũng đón nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều tối và tối 5/9, Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.
Cũng trong 2 ngày này, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ 20-23°C, Nam Bộ 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ 26-30°C, Nam Bộ 30-34°C.
Thời tiết Hà Nội trong ngày 4-5/9 cũng phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35°C, có nơi trên 35°C.
Cơ quan khí cũng đưa ra nhận định thời tiết một số địa phương trên cả nước trong hai ngày 4-5/9. Cụ thể:
|Địa điểm
|Thời tiết
|Sa Pa (Lào Cai)
| Đêm không mưa, ngày nắng, xác suất mưa chỉ khoảng 10-30%. Chiều tối 5/9, khu vực này khả năng mưa rào và dông, xác suất mưa 50-60%. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.
|Hạ Long (Quảng Ninh)
| Đêm không mưa, ngày nắng, xác suất mưa 10-30%. Chiều tối 5/9 có thể mưa rào và dông, xác suất mưa 50-60%. Gió bắc 2-3m/s.
Nhiệt độ thấp nhất 26-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-33°C.
|Thuận Hóa (TP Huế)
| Ngày 4/9 trời nắng nóng, đêm không mưa. Ngày 5/9 chiều và tối có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 60-70%. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất ngày 4/9 phổ biến 35-36°C, ngày 5/9 dao động 32-33°C.
|Hải Châu (TP Đà Nẵng)
| Ngày 4/9 trời nắng, đêm không mưa. Ngày 5/9 chiều và tối có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 60-70%. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất 25-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.
|Quy Nhơn
| Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông, đêm không mưa. Xác suất mưa 55-65%. Gió Tây 2-5m/s.
Nhiệt độ thấp nhất 28-29°C. Nhiệt độ cao nhất 32-33°C.
|Nha Trang
| Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 55-65%, đêm không mưa. Gió Tây 2-5m/s.
Nhiệt độ thấp nhất 26-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-33°C.
|Xuân Hương (Đà Lạt)
| Chiều và tối mưa rào và dông. Xác suất mưa 70-80%. Gió Tây Nam 2-5m/s.
Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.
|TP.HCM
| Chiều và tối mưa rào và dông. Xác suất mưa 70-80%. Gió Tây Nam 2-4m/s.
Nhiệt độ thấp nhất 25-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-33°C.
|Ninh Kiều (TP Cần Thơ)
| Chiều và tối mưa rào và dông. Xác suất mưa 70-80%. Gió Tây Nam 2-4m/s.
Nhiệt độ thấp nhất 25-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-33°C.