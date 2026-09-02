Bão số 5 di chuyển chậm dần, dự báo tồn tại nhiều ngày trên Biển Đông

Bão số 5 (tên quốc tế là Saudel) duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển chậm dần và được dự báo sẽ tồn tại nhiều ngày trên biển, chưa đổ bộ lên đất liền.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, suốt 5 ngày tới, nhiều khả năng bão số 5 Saudel liên tục hoạt động trên biển và chưa đổ bộ lên đất liền.

Lúc 19h ngày 1/9, vị trí tâm bão số 5 Saudel trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 15-20 km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 5 Saudel. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 Saudel trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển chậm lại theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Khoảng 19h ngày 3/9, bão số 5 Saudel tiếp tục quần thảo vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Bão di chuyển chậm dần theo hướng Đông Bắc, sau đó là Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 19h ngày 4/9, vị trí tâm bão số 5 Saudel trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đổi hướng Tây, di chuyển chậm với tốc độ 3-5km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3km, cường độ suy yếu dần.

Tác động của bão số 5 Saudel, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Ngoài ra, nhận định thời tiết tháng 9 trên đất liền nước ta, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam khả năng tương đương trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2,4 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam 1,2 cơn).

Cũng trong tháng này, nắng nóng tại Trung Bộ xu hướng giảm dần, trong đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có thể xảy ra một số đợt nắng nóng diện rộng.

Trong thời kỳ dự báo, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày mưa vừa đến mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm.