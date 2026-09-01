Phương tiện nhích từng chút một ở trung tâm Đà Lạt dịp lễ 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9, Đà Lạt đón lượng lớn du khách. Các tuyến đường trung tâm và điểm tham quan trở nên nhộn nhịp, có thời điểm, phương tiện trên tuyến đường Trần Quốc Toản trước quảng trường Lâm Viên phải nhích từng chút một.
Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng nghìn du khách đổ về Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vui chơi, nghỉ dưỡng. Các tuyến đường trung tâm, khu vực hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt và chợ đêm nhộn nhịp.
Tại một số tuyến đường như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân, Trần Quốc Toản, mật độ phương tiện tăng cao.
Nhiều thời điểm, xe cộ trên tuyến đường Trần Quốc Toản trước quảng trường Lâm Viên phải nhích từng chút một...
Đặc biệt, vào buổi tối, khu vực chợ đêm Đà Lạt đông kín người. Có thời điểm, các bãi giữ xe quanh khu vực này gần như quá tải.
Tại nhiều khu, điểm du lịch tại Đà Lạt, lượng khách tăng cao.
Riêng Thung lũng Tình Yêu đón khoảng 4.000-6.000 lượt khách mỗi ngày, tăng khoảng 2 lần so với ngày thường.
Không chỉ khách nội địa, Đà Lạt tiếp tục thu hút khách quốc tế.
Bên cạnh các điểm đến quen thuộc, những khu du lịch kết hợp thiên nhiên, vui chơi và trải nghiệm cũng được du khách lựa chọn nhiều trong kỳ nghỉ năm nay.
Theo ghi nhận, hiệu ứng từ việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại cũng góp phần tạo sức hút mới cho du lịch Đà Lạt dịp lễ năm nay.
Một số cơ sở lưu trú cho biết lượng đặt phòng tăng khoảng 40% so với cùng kỳ. "Dịp này cơ sở đã kín phòng từ thứ Bảy đến hôm nay", ông Hữu Phước - chủ một homestay ở trung tâm Đà Lạt cho biết.