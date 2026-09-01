Phương tiện nhích từng chút một ở trung tâm Đà Lạt dịp lễ 2/9

Một số cơ sở lưu trú cho biết lượng đặt phòng tăng khoảng 40% so với cùng kỳ. "Dịp này cơ sở đã kín phòng từ thứ Bảy đến hôm nay", ông Hữu Phước - chủ một homestay ở trung tâm Đà Lạt cho biết.