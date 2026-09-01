Sự việc xảy ra cách đây ít ngày ở xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ cầm roi vụt tới tấp vào người một bé trai, liên tục quát mắng. Trong đoạn clip, người phụ nữ đánh cháu bé khá mạnh tay khiến cháu đau đớn la khóc. Dù bé liên tục van xin song người phụ nữ vẫn không dừng tay. Thời điểm xảy ra sự việc, có nhiều người chứng kiến, đa số là các cháu độ tuổi thiếu niên, ngoài ra có một phụ nữ trẻ tuổi.

Đến khi một cháu bé nói: "Chạy đi" thì bé trai bị đánh mới bỏ chạy xuống cầu thang. Sự việc khiến người xem bức xúc, cho rằng người phụ nữ quá mạnh tay với cháu bé. Theo chia sẻ thì người phụ nữ là bà nội của cháu bé và nguyên nhân dẫn đến sự việc là do cháu nghịch ngợm, làm cháy một động rơm. Sự việc xảy ra tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Người bà dùng roi vụt tới tấp vào người cháu nhỏ. (Ảnh: Cắt từ clip)

Liên quan đến sự việc, theo thông tin trên báo VOV, chiều 1/9, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Lưu xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc bé trai 8 tuổi bị bà nội đánh, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra cách đây vài ngày tại địa bàn xã Quỳnh Lưu. Bố mẹ cháu bé đã ly hôn và cháu đang ở cùng bà nội.

Thông tin trên báo Dân Việt cho biết thêm, một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Lưu cho biết địa phương đã giao lực lượng công an xác minh sự việc và sẽ thông tin sau khi có kết quả.