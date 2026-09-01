CSGT Hà Nội huy động 100% quân số sẵn sàng đón người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Dự báo người dân bắt đầu trở lại Hà Nội từ chiều, tối 1/9, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã huy động 100% quân số, tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa, đồng thời khai thác hiệu quả hệ thống camera AI nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Ngày 1/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, dự kiến một số người dân sẽ trở lại Thủ đô sớm (từ chiều và tối 1/9), khiến lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường vành đai và các trục hướng tâm có thể tăng nhanh.

Những khu vực được xác định có nguy cơ ùn ứ cao gồm cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nút giao Pháp Vân, Vành đai 3, cầu Thanh Trì, Quốc lộ 1A, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, trục Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long.

Lực lượng CSGT Hà Nội điều tiết giao thông.

Do đó, Phòng CSGT huy động 100% quân số, tăng cường lực lượng tại các tuyến huyết mạch, cửa ngõ ra vào thành phố, bến xe, nhà ga và những khu vực thường xuyên có mật độ phương tiện cao.

Các đội CSGT phụ trách địa bàn được yêu cầu theo dõi lưu lượng phương tiện trên các tuyến, kịp thời phát hiện nguy cơ ùn ứ để tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế phương tiện dồn tập trung vào một tuyến hoặc nút giao.

Ở khu vực cửa ngõ phía Nam, khi lưu lượng tăng cao hoặc phát sinh sự cố, các tổ công tác sẽ phối hợp phân luồng tại nút giao Cầu Giẽ - Quốc lộ 1A, cầu chui Vạn Điểm, nút giao Ga Thường Tín, nút giao Pháp Vân và các tuyến kết nối Vành đai 3.

Ở hướng Tây và Tây Bắc, lực lượng được bố trí trên Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6 cùng các nút giao với Quốc lộ 21A. Các lộ trình qua đường Hồ Chí Minh, đường tỉnh 316 và đường tỉnh 317 được chuẩn bị để giảm áp lực trong trường hợp phương tiện tập trung đông trên các trục chính.

Đối với hướng Bắc và Đông Bắc, Phòng CSGT phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương liên quan theo dõi tình hình trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Bắc Giang, Quốc lộ 2A và Quốc lộ 3. Các điểm giao cắt với Quốc lộ 18, đường Võ Văn Kiệt và tuyến Võ Nguyên Giáp được bố trí lực lượng sẵn sàng phân luồng khi cần thiết...

Thông qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng điều tiết giao thông theo thời gian thực.

Ngoài ra, trên cơ sở dữ liệu thu nhận của hệ thống camera AI, lực lượng chỉ huy có thể điều động tổ công tác đến xử lý, đồng thời phát cảnh báo, hướng dẫn lộ trình thay thế qua hệ thống màn hình LED điện tử tại các cửa ngõ, nút giao và tuyến huyết mạch.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp, theo dõi thông tin giao thông trước khi di chuyển; hạn chế đi vào các tuyến cửa ngõ trong thời điểm mật độ phương tiện tăng cao.

Người điều khiển phương tiện cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đi đúng làn đường, giữ tốc độ và khoảng cách an toàn, không phóng nhanh, vượt ẩu, dừng, đỗ tùy tiện.