Lật tẩy mức lương khủng của dàn BLV "Người Thỏ", "Batman", "Mì Tôm"… trong đường dây XoilacTV: Có người thu lợi hơn 2,7 tỷ đồng

Núp bóng các biệt danh như "Người Thỏ", "Batman", "Mì Tôm"..., dàn bình luận viên của hệ thống phát lậu XoilacTV đã thu về số tiền bất chính cực khủng từ các trận đấu "xem chui" và quảng cáo nhà cái.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan XoilacTV, CakhiaTV cùng hàng loạt website phát lậu bóng đá, quảng cáo cá cược trực tuyến, đề nghị truy tố 74 bị can về nhiều tội danh.

Kết luận điều tra nêu, cuối năm 2018, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, ngụ Nghệ An) quen biết Nguyễn Công Định - người đồng sáng lập hệ thống Xôi lạc. Sau đó, Tuấn bình luận các trận bóng đá được phát sóng “lậu” trên “XoilacTV” với biệt danh “Capitain”.

Thời gian sau, Định phát triển hàng loạt trang web khác tương tự như Xôi lạc nên Tuấn được giao là trưởng nhóm với nhiệm vụ tuyển dụng, quản lý, điều hành trong quá trình bình luận các trận thể thao.

Hệ thống bình luận viên có khoảng 30 người, tùy thời điểm khác nhau và bình luận các môn bóng đá, bóng rổ, bi-a, võ thuật, Esports, đua xe… Các bình luận viên đều dùng biệt danh và được chia làm 2 nhóm.

Nguyễn Trung Sơn (biệt danh Người Thỏ) (Ảnh: CQCA)

Trong đó, nhóm bình luận viên chính thức (nhóm Offline) có khoảng 15 người là những người được ký hợp đồng lao động, thường xuyên đến văn phòng để gặp mặt, trao đổi công việc và trực tiếp bình luận tại văn phòng.

Nhóm offline gồm: Nguyễn Văn Tuấn (biệt danh Captain), Nguyễn Công Định (biệt danh Batman), Nguyễn Trung Sơn (biệt danh Người Thỏ); Nguyễn Thành Khuê (Người Nện); Nguyễn Cường Thịnh (Người Cồn); Phạm Quang Trung (Người Già); Hoàng Kỳ Anh (Người Cây); Lê Hoàng Tuấn (Người Hỏi); Ngô Đình Tấn Tài (Người Cát); Đinh Xuân Anh (Trâu Gác Bếp); Nguyễn Công Anh Dũng (Người Sói); Lê Xuân Thành (Mì Tôm); Lê Hoàng Nam (Bánh Cuốn); Ngô Quốc Khánh (Mèo Ú); Lê Quang Chiến (Người Móm hoặc Người Kiến).

Ngoài nhóm chính thức trên, hệ thống liên quan Xôi lạc còn có hàng chục bình luận viên hình thức cộng tác viên. Để tính lương, Tuấn dựa trên các quy định về từng môn thể thao như: Bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, Cầu lông, Tennis, Bóng bàn, Bi-a, Võ thuật, Esports (thể thao điện tử), Đua xe, Sự kiện khác tương ứng với hệ bình luận viên chính thức và bình luận viên là cộng tác viên.

Với các trận thể thao sẽ được phân ra làm 3 loại tính theo thời gian bình luận khi trận đấu diễn ra. Đối với trận thi đấu diễn ra trong thời gian dưới 1 giờ 30 phút thì được gọi là dưới tiêu chuẩn sẽ được trả số tiền là 200.000 đồng/trận.

Với trận thi đấu diễn ra trong thời gian từ 1 giờ 30 phút đến khoảng 3 giờ, được gọi là tiêu chuẩn sẽ được trả số tiền từ 350.000 đồng - 400.000 đồng - 500.000 đồng/trận tuỳ thuộc vào bộ môn thể thao, sức hút của giải đấu và chất lượng của bình luận viên.

Ví dụ như môn bóng đá, giải Ngoại hạng Anh sẽ có mức lương là 500.000 đồng/trận với bình luận viên chính thức hoặc 400.000 đồng với bình luận viên Online; còn với giải bóng đá ít nổi tiếng, thường ít được mọi người quan tâm thì mức lương sẽ là 350.000 đồng/trận với bình luận viên chính thức nhưng vẫn là 400.000 đồng/trận là bình luận viên online;

Với trận thể thao diễn ra trong thời gian từ 3 giờ trở lên thì được gọi là ngoài tiêu chuẩn sẽ được trả số tiền là 500.000 đồng/1 trận hoặc với các môn như Cầu lông, Bóng bàn và đua xe thì được tính theo giờ, ví dụ như môn đua xe kéo dài trên 6 giờ thì bình luận viên được trả gấp đôi.

Trong số này có “Anh Thỏ” hay còn gọi “Người Thỏ”, điều tra xác định tháng 11/2019, Nguyễn Trung Sơn bắt đầu vào làm bình luận viên môn bóng đá, được ký hợp đồng lao động. Sơn còn được Tuấn giao cho nhiệm vụ là tổ trưởng của các bình luận viên môn bóng đá, là người lên lịch rồi sắp xếp lịch bình luận các trận bóng đá trên trang Google Sheet cho từng bình luận viên biết để cùng thực hiện.

“Anh Thỏ” còn được Tuấn tin tưởng giao nhiệm vụ cùng tuyển dụng các bình luận viên đồng thời giám sát, theo dõi việc bình luận của các bình luận viên. Quá trình bình luận các trận bóng đá, Sơn thực hiện việc bình luận tại phòng bình luận của dự án 90 Phút đồng thời đọc các nội dung quảng cáo cho các nhà cái đánh bạc trực tuyến trong đó có 8XBET.

Cơ quan điều tra làm rõ, trong khoảng thời gian từ 2/1/2025 đến 1/2/2026, Nguyễn Trung Sơn đã trực tiếp bình luận tổng số 379 trận thể thao; trong đó có 157 trận thể thao xâm phạm bản quyền thuộc quyền phát sóng của các đơn vị như: Ngoại Hạng Anh, UEFA Champion League, UEFA Europa League, vòng loại U23 châu Á, U23 Asian Cup, FIFA Club World Cup…

Qua việc bình luận các trận phát sóng “lậu”, Nguyễn Trung Sơn đã thu lợi được tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng trong đó có 265 triệu đang bị phong toả tại các tài khoản ngân hàng của Sơn. Số tiền còn lại, “Anh Thỏ” đã sử dụng hết vào việc chi tiêu sinh hoạt của mình.