"Trùm cuối" đứng sau đường dây XoilacTV và CakhiaTV thu lợi bất chính hơn 133 tỷ đồng

Liên quan đại án phát lậu bóng đá, quảng cáo cá cược trực tuyến quy mô "khủng, Công an tỉnh Hưng Yên đã đề nghị truy tố 74 bị can về nhiều tội danh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan XoilacTV, CakhiaTV cùng hàng loạt website phát lậu bóng đá, quảng cáo cá cược trực tuyến, đề nghị truy tố 74 bị can về nhiều tội danh.

Trong đó, Phạm Nguyễn Dũng (47 tuổi)- người bị xác định đứng sau đầu tư các dự án phát triển XoilacTV, CakhiaTV, Lương Tuấn Giang (42 tuổi), Nguyễn Công Định (33 tuổi) bị đề nghị truy tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tổ chức đánh bạc; Nguyễn Trọng Thuận (33 tuổi) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh trên và tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Ngoài ra, 70 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan hoặc tổ chức đánh bạc.

Theo kết luận, Phạm Nguyễn Dũng vốn hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, bất động sản và xuất khẩu lao động. Năm 2015, Dũng thành lập Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Đông Dương, hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Phạm Nguyễn Dũng, người sáng lập XoilacTV. Ản: CQCA

Cuối năm 2016, Dũng tiếp tục thành lập Công ty cổ phần Hệ thống công nghệ Helios. Tháng 8/2018, Dũng thành lập Công ty Heligate, tập trung vào mảng gia công phần mềm cho khách hàng nước ngoài, chủ yếu tại Nhật Bản. Dũng giữ vai trò chủ tịch, còn Lương Tuấn Giang được giao điều hành hoạt động.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Dũng quen Nguyễn Công Định là một lập trình viên từng làm việc tại các công ty công nghệ thông tin. Thời điểm này, Định đã lập trang XoilacTV để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá. Tuy nhiên, website mới hoạt động quy mô nhỏ, ít người theo dõi và chưa có lợi nhuận.

Nhận thấy tiềm năng từ việc bình luận thể thao, Dũng quyết định đầu tư cho Định phát triển hệ thống website xem và bình luận bóng đá, hướng đến kiếm tiền quảng cáo.

Theo thỏa thuận được cơ quan điều tra nêu, Dũng bỏ toàn bộ chi phí ban đầu, từ máy móc, máy chủ, cơ sở dữ liệu, đường truyền đến tiền thuê văn phòng, trả lương nhân viên. Định góp công sức và phụ trách chuyên môn. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận được chia đôi.

Bộ phận này được đặt tên SBG, về sau gọi là dự án 90 Phút, nằm trong Công ty Heligate.

Ban đầu dự án được định hướng phát triển cả sản phẩm bình luận thể thao có bản quyền và không bản quyền. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, khi đi vào hoạt động, bộ phận SBG tập trung xây dựng các website phát và bình luận chương trình thể thao mà không xin phép đơn vị nắm bản quyền.

Các đối tượng thời điểm bị công an kiểm tra. Ảnh: CQCA

Cơ quan điều tra cáo buộc Dũng chỉ đạo ký hợp đồng lao động với Định cùng một số thành viên chủ chốt của SBG dưới danh nghĩa nhân viên Heligate nhằm che giấu hoạt động của bộ phận này.

Giữa năm 2019, Định được giao trực tiếp quản lý dự án. Nhân sự sau đó tiếp tục được mở rộng, chia thành 5 nhóm gồm lập trình, bình luận, truyền thông, kết nối và hành chính.

Tính đến đầu tháng 2/2026, dự án 90 Phút đã phát triển thành hệ thống gồm 90PhutTV, VeboTV, CakeoTV, ThapcamTV, XoilacTV và BanhkhucTV.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 1/1/2025 đến 5/2/2026, các website này đã phát sóng 1.529 bản ghi hình trận đấu thuộc nhiều giải thể thao trong và ngoài nước mà không được sự cho phép của các đơn vị nắm giữ quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Trong số này có các trận đấu thuộc quyền của ban tổ chức Giải Ngoại hạng Anh, Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+), Công ty cổ phần Viễn thông FPT và Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

Cũng theo kết luận điều tra, nguồn tiền lớn của hệ thống không đến từ việc thu phí người xem mà chủ yếu từ quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến. Từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, dự án 90 Phút được xác định thu 2.761.210 USDT từ hoạt động quảng cáo cho các trang cá cược như 8XBET, LU88, MAN88, HBET... Quy đổi theo kết luận điều tra, số tiền này tương đương hơn 69 tỷ đồng, chưa trừ chi phí vận hành.

Không dừng ở 90 Phút, khoảng đầu năm 2022, Định giới thiệu Đỗ Văn Chiến với Dũng. Chiến có khả năng bình luận bóng đá và sau đó được đầu tư để phát triển một hệ thống tương tự.

Dũng bị cáo buộc tiếp tục bỏ toàn bộ chi phí ban đầu cho dự án mới, từ trang thiết bị, tiền lương đến vận hành hệ thống. Chiến trực tiếp quản lý nhân sự và tham gia bình luận với biệt danh Giàng A Phò, còn Định hỗ trợ công nghệ và đàm phán quảng cáo với các đối tác cá cược trực tuyến.

Dự án này về sau phát triển thành hệ thống CakhiaTV, RakhoiTV, QuaytayTV và CaheoTV, gọi chung là dự án Cakhia. Để tránh bị phát hiện, Chiến vào TP.HCM thuê nhà, liên tục thay đổi nơi ở và tuyển thành viên làm việc trực tuyến.

Sau khi những người thuộc dự án 90 Phút bị bắt, nhóm Cakhia ngừng hoạt động, xóa dữ liệu và vứt bỏ công cụ được cho là sử dụng để phạm tội. Vì vậy, cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ căn cứ xác định hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với các thành viên dự án này.

Tuy nhiên, Công an xác định Cakhia đã quảng cáo cho hàng loạt trang cá cược trực tuyến. Từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, dự án thu 2.588.866 USDT, tương đương hơn 64,7 tỷ đồng, chưa trừ chi phí vận hành. Như vậy, trong 10 tháng, tổng doanh thu quảng cáo cá cược trực tuyến mà cơ quan điều tra xác định tại 2 dự án 90 Phút và Cakhia lên tới khoảng 133,7 tỷ đồng.