Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup, có giao dịch lên tới hơn 11 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trong mùa World Cup 2026, với tổng số tiền giao dịch hơn 11 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đ.V.Q làm việc tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Trước đó, tháng 5/2026, Đ.V.Q (SN 1993, trú tại xã Kim Thành, Hải Phòng) đã móc nối với P.V.L (SN 1993, trú tại xã Tiên Lãng, Hải Phòng) để lấy một tài khoản đại lý nhằm thực hiện hành vi cá độ bóng đá trong mùa Woldcup 2026.

Sau khi có tài khoản, Đ.V.Q đã tự mình hoặc giao cho N.V.C (SN 1991, trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng) quản lý, tiếp tục cắt chia thành nhiều tài khoản thành viên nhỏ cấp cho các con bạc để tham gia cá cược bóng đá trên mạng, gồm: N.Đ.C (SN 1981) và N.Đ.V (SN 1974), cùng trú tại xã Kim Thành; D.V.Đ (SN 1991, trú tại Tiên Lãng).

Nghi phạm cầm đầu Đ.V.Q cũng tự lập nhiều tài khoản riêng để trực tiếp tham gia cá độ. Các đối tượng tính toán tiền cá độ dựa trên số điểm cược quy đổi thông qua mạng xã hội Telegram sau đó thực hiện việc giao dịch, chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Dữ liệu trích xuất từ hệ thống thể hiện, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2026 đến ngày 19/6/2026, các tài khoản trong đường dây này đã thực hiện trên 1.600 lượt cá cược với quy mô 233.510 điểm, tương ứng với số tiền giao dịch trên 11 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 15/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã bắt giữ, khám xét và khởi tố 5 bị can có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh thành khác về hành vi “Đánh bạc”.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận nguồn tin tố giác về tội phạm của công dân phản ánh việc thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều trang web, ứng dụng quảng cáo, lôi kéo người dân tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá; đồng thời có một số người trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thường xuyên tham gia các hoạt động đánh bạc qua mạng Internet.

Xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập kế hoạch đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, thông qua quảng cáo trên mạng xã hội các “con bạc” biết đến các trang Web đánh bạc trực tuyến như W88techcom, FUN88, Lu88, Five88.best, Du88… Đây là các trang web tập hợp nhiều trò đánh bạc như: Xổ số, xóc đĩa, bắn cá, cá độ bóng đá...đều có dạng cá cược thắng thua bằng tiền ảo sử dụng trong game.

Các “con bạc” sử dụng điện thoại di động truy cập vào các trang web trên rồi tạo lập tài khoản bằng số điện thoại của mình, sử dụng tài khoản ngân hàng để nạp vào rút tiền đánh bạc. Các “con bạc” đã sử dụng tiền ảo để cá độ bóng đá các trận đấu tại các giải bóng đá trên thế giới, trong đó chủ yếu là các trận đá bóng thuộc giải đấu World Cup.

Tiền ảo trong web có thể chuyển đổi 2 chiều với tiền Việt Nam đồng giữa người chơi và hệ thống trang web thông qua giao dịch ngân hàng. Tỷ lệ chuyển đổi giữa người chơi và hệ thống là 1:1000, mỗi 1 đồng tiền ảo tương ứng với 1.000 Việt Nam đồng.

Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, điện thoại di động cùng các đồ vật, tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra.