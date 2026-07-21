Trong lúc ngồi xem đá bóng tại sân bóng đá mini trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai), một học sinh lớp 5 bị trụ điện gãy đổ, đè tử vong.

Chiều 21/7, UBND xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có báo cáo nhanh vụ một học sinh lớp 5 trên địa bàn bị trụ điện gãy đổ, đè tử vong trong lúc xem đá bóng tại sân bóng đá mini trên địa bàn.

Sân bóng đá mini tại xã Hoài Ân, hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h00 cùng ngày, tại một sân bóng mini nằm trên đường Trường Chinh (thuộc khu phố Thanh Tú, xã Hoài Ân).

Thời điểm trên, em V.N.Kh. (SN 2016, học sinh Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ, xã Hoài Ân) đi cùng nhóm bạn đến học lớp bồi dưỡng môn bóng đá trong dịp hè tại sân bóng này.

Khi em V.N.Kh. đang ngồi nghỉ tại sân bóng thì bị trụ điện bê tông (loại trụ điện tròn) có chiều cao hơn 8m gãy đổ, đè vào người, khiến Kh. tử vong tại chỗ.

Theo người dân khu vực, sân bóng đá mini “Ken” do anh N.B.V (1991, ở Thanh Tú, Hoài Ân, Gia Lai) là người quản lý. Trụ điện bị gãy được dựng ở sân bóng nhiều năm qua, dùng để mắc đèn chiếu sáng và lưới bao quanh sân bóng. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy trụ điện bị gãy tại vị trí sát mặt đất.

Hiện Công an xã Hoài Ân đã báo cáo vụ việc lên Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trường Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai phân công phòng PC01 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xử lý vụ việc theo quy định.