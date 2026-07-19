Cận cảnh trại lợn ở Thanh Hóa, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 5 người chết

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V - công nhân của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa, thực hiện nhiệm vụ sửa chữa điện tại khu vực bể lọc phân của công ty. Trong quá trình làm việc, anh V. bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt thở. Phát hiện sự việc, 6 công nhân khác lần lượt xuống cứu người. Tuy nhiên, những người tham gia cứu hộ cũng có biểu hiện bị ngạt và nhanh chóng được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm để cấp cứu.