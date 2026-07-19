Trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa có diện tích hơn 50 ha, quy mô 5.600 con lợn nái và hơn 150.000 con lợn thịt mỗi năm. Khu vực này vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 5 người chết, 2 người bị thương.
Cận cảnh trại lợn ở Thanh Hóa, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 5 người chết
Trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam, chủ đầu tư dự án nuôi lợn giống và lợn thương phẩm tại xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa).
Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021 với tổng vốn hơn 770 tỷ đồng, diện tích hơn 50 ha, quy mô 5.600 con lợn nái và hơn 150.000 con lợn thịt mỗi năm. Doanh nghiệp bắt đầu nhập lợn vào chăn nuôi từ tháng 10/2022.
Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xây dựng trang trại nằm trong thung lũng, chỉ có 1 con đường độc đạo từ đường Hồ Chí Minh vào. Bên trong trang trại có 4 khu chuồng nuôi, một khu nhà điều hành, kéo dài dọc thung lũng.
Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V - công nhân của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa, thực hiện nhiệm vụ sửa chữa điện tại khu vực bể lọc phân của công ty. Trong quá trình làm việc, anh V. bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt thở. Phát hiện sự việc, 6 công nhân khác lần lượt xuống cứu người. Tuy nhiên, những người tham gia cứu hộ cũng có biểu hiện bị ngạt và nhanh chóng được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm để cấp cứu.
Đến 23h50 cùng ngày, có 7 công nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu song 5 nạn nhân tử vong. Hiện có 2 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) là T.V.H và P.V.H. Trong ảnh là hiện trường vụ việc.
Sau vụ tai nạn, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường xảy ra vụ việc, làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu doanh nghiệp không tự ý di chuyển tài sản, sửa chữa hoặc làm thay đổi hiện trường, trừ trường hợp cần thiết để cứu người hoặc phòng ngừa nguy cơ tiếp tục xảy ra sự cố. Trong ảnh là một hệ thống chuồng nuôi của trang trại.
Các khu chuồng nuôi trong trang trại được xây dựng quy mô.
Hệ thống xử lý nước thải được xây bể cùng các hố biogas trong các khu chăn nuôi.
Ngày 19/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã trực tiếp đến kiểm tra thực tế hiện trường vụ tai nạn và thăm hỏi, động viên các gia đình người gặp nạn. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương điều tra toàn diện hoạt động của trang trại, từ công tác quy hoạch, xây dựng, thi công đến việc chấp hành các quy định về môi trường, xử lý nước thải; đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động đang làm việc tại trang trại cũng như lực lượng tham gia điều tra, khắc phục sự cố.