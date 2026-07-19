Tai nạn tại trang trại lợn ở Thanh Hóa: Thêm 2 người không qua khỏi

Thêm 2 người chết trong vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại trang trại chăn nuôi ở Thành Hóa, nâng số nạn nhân tử vong lên 5 người.

Theo báo cáo nhanh UBND xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa), đến 23h48 ngày 18/7, cả 7 công nhân gặp nạn tại trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa đều được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy để cấp cứu.

Tuy nhiên, đến rạng sáng 19/7 ghi nhận 3 người tử vong, gồm các anh B.V.V., T.V.L., B.V.T. Đến 9h cùng ngày, thêm 2 nạn nhân nữa không qua khỏi là anh T.Đ.C. và N.V.T.

Hai nạn nhân bị thương đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị.

Trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa nơi xảy ra vụ tai nạn lao động.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 17h30 ngày 18/7, anh Bùi Văn Vệ - công nhân của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng) đang sửa chữa điện tại bể lọc phân thì bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh Trương Văn Lâm cùng 5 công nhân khác có mặt gần đó lần lượt xuống ứng cứu và gặp nạn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND xã Thạch Quảng chỉ đạo các lực lượng tại chỗ phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan chức năng triển khai công tác cứu hộ, sơ cứu ban đầu và huy động phương tiện đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất. Chính quyền địa phương cũng chủ động phối hợp với các bệnh viện để bảo đảm công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều trị, đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật tình trạng sức khỏe của những người bị thương.

UBND xã Thạch Quảng yêu cầu Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa tạm dừng hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn, rào chắn, đặt biển cảnh báo, bảo quản toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra. Doanh nghiệp khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền lợi của người bị nạn và gia đình các nạn nhân.

Cơ quan chức năng đang thực hiện khám nghiệm hiện trường và công tác giám định để xác định rõ nguyên nhân và đưa ra kết luận, qua đó làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan.

Ngoài ra, UBND xã Thạch Quảng cũng có kiến nghị gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra, đánh giá hệ thống thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, ấy mẫu, đo đạc các yếu tố môi trường, kiểm tra tình trạng phát tán mùi hôi và yêu cầu doanh nghiệp khắc phục các tồn tại, vi phạm về môi trường nếu có.

Bên cạnh đó, UBND xã Thạch Quảng cũng kiến nghị Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc khai báo, điều tra và giải quyết chế độ tai nạn lao động theo quy định.