Huy động thêm chó nghiệp vụ đến tâm lũ Lai Châu tìm người mất tích

Trường Trung cấp 24 Biên phòng điều động thêm 4 chó nghiệp vụ đến bản Chít, xã Mường Than (Lai Châu), tham gia tìm kiếm những người còn mất tích sau lũ quét.

Thông tin từ Trường Trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng), đơn vị điều động bổ sung 4 chó nghiệp vụ đến bản Chít, xã Mường Than , tỉnh Lai Châu để tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích sau trận lũ quét.

Sau khi tăng cường, lực lượng làm nhiệm vụ của nhà trường gồm 11 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có đội trưởng, đội phó, nhân viên thú y, các huấn luyện viên cùng 6 chó nghiệp vụ trực tiếp tham gia tìm kiếm.

Sáng cùng ngày (19/7), toàn bộ cán bộ, huấn luyện viên và chó nghiệp vụ có mặt tại bản Chít, nhanh chóng phối hợp với các lực lượng đang làm nhiệm vụ để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn .

Đội sử dụng chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

Trước đó, vào 14h15 ngày 18/7, đội công tác của Trường Trung cấp 24 Biên phòng xuất phát lên đường làm nhiệm vụ. Sau quá trình cơ động xuyên đêm, lực lượng tiếp cận khu vực xảy ra lũ quét, trao đổi, thống nhất phương án tìm kiếm với các đơn vị đang có mặt tại hiện trường.

Đến khoảng 4h30 ngày 19/7, các tổ công tác bắt đầu đưa chó nghiệp vụ vào những khu vực bị lũ quét tàn phá. Việc tìm kiếm tập trung tại các ngôi nhà bị hư hỏng, những vị trí bùn đất, cây gỗ và đá lớn bồi lấp nhằm phát hiện dấu vết của các nạn nhân còn mất tích.

Đội tìm kiếm sử dụng chó nghiệp vụ do Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ nhiệm Bộ môn Tìm kiếm cứu nạn, Khoa Giám biệt nguồn hơi làm đội trưởng. Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng đã khảo sát địa hình, đánh giá hướng dòng chảy và xác định các khu vực có khả năng còn người mắc kẹt hoặc bị vùi lấp để bố trí chó nghiệp vụ tìm kiếm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Trường Trung cấp 24 Biên phòng phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. Các mũi tìm kiếm được phân công theo từng khu vực trọng điểm, tập trung rà soát những vị trí có thông tin hoặc dấu hiệu liên quan đến các nạn nhân còn mất tích.

Nhiều ngôi nhà dọc hai bên Quốc lộ 32 tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu tan hoang sau cơn lũ. (Ảnh: Minh Đức)

Trong đợt mưa lũ những ngày qua, tỉnh Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, tính đến 17h ngày 18/7, mưa lũ khiến 4 người chết, gồm: anh Lò Văn Ch. (31 tuổi), cháu Phạm Xuân Tr. (8 tuổi) và chị Phạm Thị L. (32 tuổi), cùng trú tại bản Chít, xã Mường Than; cháu Bàn Thị L. (10 tuổi, trú bản Nậm Sáng, xã Mường Than).

4 người đang mất tích gồm: bà Lường Thị X. (45 tuổi), bà Đỗ Thị H. (54 tuổi), bà Nguyễn Thị M. (68 tuổi), cháu Phạm Bảo Ch. (11 tuổi), cùng trú tại bản Chít.

Mưa lũ cũng khiến 9 người bị thương (7 người tại Mường Than, 1 người tại Pa Ủ, 1 người tại Hua Bum).