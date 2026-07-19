Giáo viên mầm non bị tố bắt trẻ ngủ trước cửa nhà vệ sinh: Bé làm ồn, không ngủ trưa nên bị cô phạt

Bé trai làm ồn, không ngủ trưa nên cô phạt ôm chăn gối ra khỏi phòng để các bạn khác ngủ. Bé ôm chăn ra khỏi phòng sau đó nằm trước cửa phòng học (cửa phòng học sát cửa phòng nhà vệ sinh).

Những thông tin liên quan vụ phụ huynh tố giáo viên Trường Mầm non Ngôi Nhà Xanh (phường Tam Bình, TP.HCM) bạo hành con trai cả thể chất lẫn tinh thần đang nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Thông tin trên Tiền Phong, mẹ bé trai 5 tuổi - bé K. cho hay con mắc rối loạn phổ tự kỷ.

Nhiều tháng qua, gia đình nhận thấy con thường xuyên xanh xao, sụt cân, tinh thần bất ổn nên đã nhiều lần đưa đi khám nhưng không phát hiện nguyên nhân. Chỉ đến khi tìm hiểu sự việc, chị mới biết quãng thời gian con bị ngược đãi ở trường mầm non.

Bên cạnh bài đăng tố giáo viên bạo hành con trai, mẹ của bé K. còn đăng thêm các clip đối chất với cô chủ nhóm lớp và 2 cô giáo, làm rõ việc có phải các cô nhiều lần đánh bé K., bắt bé K. nằm ngủ trước toilet, trên các tấm thảm chùi chân, cạnh các thùng rác hay không...? Các giáo viên liên quan đã thừa nhận sai sót, liên tục gửi lời xin lỗi.

Hình ảnh bé K. nằm trên thảm.

Theo cập nhập mới nhất thì những đoạn clip đối chất đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, bài đăng tố vẫn được giữ nguyên trên trang cá nhân.

Thanh Niên thông tin, sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu phản ánh của phụ huynh, đoàn kiểm tra của UBND phường Tam Bình do Phó chủ tịch UBND phường làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra khẩn tại Lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Xanh.

Đoàn kiểm tra sơ bộ ghi nhận lớp mầm non độc lập này hoạt động đúng phép, thực hiện đầy đủ các chuyên môn của lớp mầm non, cơ sở vật chất tương đối đảm bảo; chưa thấy có dấu hiệu bé K. bị bạo hành tại lớp.

Đến chiều 18/7, đoàn làm việc đại diện UBND phường Tam Bình, TP. HCM đã xuống thăm hỏi, động viên bé K. và gia đình. Gia đình cho biết sức khỏe bé K. ổn định, không ghi nhận tình trạng thương tích trên cơ thể. UBND phường Tam Bình, TP.HCM chỉ đạo Công an phường tiếp tục khẩn trương xác minh để có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Theo thông tin từ UBND phường, bé K. là trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt (rối loạn phổ tự kỷ nhẹ, đã được khám và chẩn đoán tại cơ sở y tế). Cô giáo tên D. (người bị phản ánh trong video của phụ huynh) và cô H. chủ trường tường trình bé K. hay làm ồn, thường không ngủ trưa.

Vào ngày 7/7, bé K. làm ồn, không ngủ trưa nên cô phạt K. ôm chăn gối ra khỏi phòng để các bạn khác ngủ. K. ôm chăn ra khỏi phòng sau đó nằm trước cửa phòng học (cửa phòng học sát cửa phòng nhà vệ sinh), sự việc được cô giáo tên M. chụp hình lại bằng điện thoại.

Cô H. chủ trường đã biết vụ việc trên, chấn chỉnh cô D., yêu cầu cô D. chấm dứt không để tình trạng trên xảy ra. Tuy nhiên, ngày 14/7, sau khi ăn trưa xong, K. bốc vỏ chuối ném xuống sàn làm sàn nhà dơ. Cô D. dắt K. vào nhà vệ sinh rửa tay, bé K. nghịch nước, cô D. có đánh vào bàn tay của K...