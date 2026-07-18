Giáo viên mầm non bị tố bắt trẻ ngủ trước cửa nhà vệ sinh

Một phụ huynh tại TPHCM vừa lên tiếng tố con trai 5 tuổi bị giáo viên Trường Mầm non Ngôi Nhà Xanh (phường Tam Bình) nhiều lần bắt nằm ngủ ngay trước cửa nhà vệ sinh, bị ngược đãi.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bài đăng của chị N. (mẹ bé K., 5 tuổi) tố con trai đang theo học tại Trường Mầm non Ngôi Nhà Xanh (phường Tam Bình, TPHCM) bị giáo viên bạo hành cả thể chất lẫn tinh thần trong thời gian dài.

Hình ảnh bé K. bị bắt ngủ trước nhà vệ sinh, trên thảm chùi chân.

Theo chia sẻ của người mẹ, bé K. mắc rối loạn phổ tự kỷ. Nhiều tháng qua, gia đình nhận thấy con thường xuyên xanh xao, sụt cân, tinh thần bất ổn nên đã nhiều lần đưa đi khám nhưng không phát hiện nguyên nhân. Chỉ đến khi tìm hiểu sự việc, chị mới biết quãng thời gian con bị ngược đãi ở trường mầm non.

Theo phản ánh của phụ huynh, bé nhiều lần bị giáo viên đánh đập, bị bỏ mặc đi lang thang không có người trông coi, bị đưa lên phòng kho, khu bếp để nằm nghỉ và đặc biệt là nằm ngủ trên tấm thảm ngay trước cửa nhà vệ sinh thay vì được nghỉ trong phòng máy lạnh cùng các bạn.

Hình ảnh đau lòng bé K. trong giờ ngủ trưa.

Người mẹ cho biết trên cơ thể bé thường xuyên xuất hiện nhiều vết muỗi đốt do phải nằm ở khu vực không có quạt, không có điều hòa.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, chị N. cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc con bị đối xử như vậy là do bé không ngủ trưa đều đặn, đôi lúc nói chuyện khiến giáo viên không thể nghỉ ngơi.

"Con mới 5 tuổi mà phải chịu đựng như vậy. Làm mẹ, mỗi lần nhìn con tôi chỉ biết khóc vì không thể tưởng tượng được con đã cô đơn, tủi thân như thế nào trong suốt thời gian qua", người mẹ chia sẻ.

Đáng chú ý, cùng với bài đăng, phụ huynh công bố một số hình ảnh được cho là ghi lại cảnh bé nằm ngủ trước cửa nhà vệ sinh, đồng thời đăng tải nội dung tin nhắn trao đổi với giáo viên và đại diện nhà trường.

Ngoài ra, phụ huynh cũng cung cấp các video quay đối chất trực tiếp với các giáo viên cũng như lãnh đạo trường. Theo đó, các giáo viên liên quan đã thừa nhận sai sót, liên tục gửi lời xin lỗi.

Tuy nhiên, người mẹ cho biết không chấp nhận lời xin lỗi vì cho rằng những tổn thương về tinh thần đối với con là không thể bù đắp.

Sáng 18/7, trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Minh Điền - Chủ tịch UBND phường Tam Bình xác nhận địa phương đã tiếp nhận thông tin phản ánh của phụ huynh liên quan đến Trường Mầm non Ngôi Nhà Xanh.

Hình ảnh lực lượng chức năng kiểm tra Trường mầm non Ngôi Nhà Xanh sáng 18/7.

Theo Chủ tịch UBND phường Tam Bình, ngay sau khi nắm được thông tin, UBND phường đã thành lập đoàn kiểm tra để xác minh toàn bộ nội dung phản ánh, đồng thời yêu cầu nhà trường báo cáo, phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được UBND phường Tam Bình và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh. Kết quả làm việc của đoàn kiểm tra sẽ là căn cứ để xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan và xử lý theo quy định nếu phát hiện sai phạm.

Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.