Khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với giám đốc công ty xây dựng Bùi Song Hào

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với giám đốc một doanh nghiệp xây dựng về hành vi gây ô nhiễm môi trường, sau khi điều tra phát hiện hơn 636 tấn bã bê tông bị đổ trái phép ra khu vực ven sông Hồng trong thời gian dài.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, vào ngày 09/7 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hào - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 2 có địa chỉ phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ về hành vi Gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ về tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận nguồn tin của quần chúng nhân dân phản ánh về việc Trạm trộn bê tông Tuổi Trẻ tại khu Sông Thao, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ có dấu hiệu xả, tập kết chất thải ra khu vực ven sông Hồng và khu dân cư xung quanh, Công an phường Thanh Miếu đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh. Quá trình kiểm tra phát hiện tại khu vực trạm trộn và ven sông Hồng có nhiều bãi tập kết bã bê tông được đổ trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, đất và tác động tiêu cực đến đời sống của người dân trên địa bàn.

Hiện trường vụ xả thải bã bê tông

Kết quả điều tra xác định chủ cơ sở là Bùi Song Hào - Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng số 2. Quá trình làm việc, ông Hào không xuất trình được giấy phép hoạt động kinh doanh của trạm trộn bê tông, không có hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định; đồng thời thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên đổ toàn bộ lượng bã bê tông dư thừa sau quá trình sản xuất ra khu vực ven sông Hồng trong thời gian dài.

Khối lượng bã bê tông được xác định lên tới 636.260 kg (hơn 636 tấn) - Một con số đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và làm dấy lên sự bức xúc trong quần chúng nhân dân. Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 09/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ cơ sở về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng làm việc, lấy lời khai bị can Bùi Song Hào

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cơ sở tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; chủ động phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi xả thải trái phép, không để phát sinh các “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Đồng thời, tích cực phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động Nhân dân kịp thời cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và các hành vi gây ô nhiễm môi trường nói riêng để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo đúng quy định, góp phần xây dựng môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh, an toàn và phát triển bền vững.