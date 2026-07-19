Tạm giữ nghi can dùng búa cướp tiệm vàng ở Cần Thơ

Sau khi dùng búa đập tủ kính lấy 5 sợi dây chuyền, người đàn ông sinh năm 1985 đã bị người dân và công an xã ở Cần Thơ bắt giữ tại hiện trường gây án.

Công an xã Mỹ Tú (TP Cần Thơ) đang tạm giữ Lê Trí Hiếu (SN 1985) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản sau vụ cướp xảy ra tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Khoảng 18h ngày 18/7, khi ông L.V.M. đang chuẩn bị đóng cửa tiệm vàng M.V.P. tại chợ trung tâm xã Mỹ Tú thì một người đàn ông đeo khẩu trang chạy xe máy đến, yêu cầu chủ tiệm tạm hoãn việc đóng cửa.

Ngay sau đó, người này đi thẳng vào bên trong, dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày rồi lấy 5 sợi dây chuyền và bỏ chạy.

Người dân cùng chủ tiệm vàng vay bắt nghi can. (Ảnh: A.X)

Tuy nhiên, khi vừa ra đến cửa tiệm, nghi can bị cha của ông M. cùng một người con dâu phát hiện, lao vào khống chế. Đúng thời điểm này, tổ tuần tra của Công an xã Mỹ Tú đang làm nhiệm vụ gần hiện trường nên nhanh chóng có mặt, phối hợp với người dân bắt giữ nghi can.

Theo lãnh đạo xã Mỹ Tú, người bị bắt giữ là Lê Trí Hiếu, sinh năm 1985, chưa có tiền án, tiền sự. Hằng ngày, Hiếu phụ vợ bán cà phê tại khu vực gần tiệm vàng xảy ra vụ việc.

Hiện Công an xã Mỹ Tú đang tạm giữ Lê Trí Hiếu để tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích và xử lý vụ việc theo quy định.