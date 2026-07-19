Chuyển cơ quan công an gần 350 hồ sơ thuế có dấu hiệu vi phạm

Từ năm 2020 đến tháng 6 năm nay, ngành thuế TP. Cần Thơ đã tiếp nhận hơn 5.800 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản có sự chênh lệch về giá, trong đó đã chuyển cơ quan công an gần 350 hồ sơ có dấu hiệu vi phạm.

Thuế TP. Cần Thơ cho biết, thời gian qua và trong 6 tháng đầu năm nay, đã tập trung triển khai các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu . Trong 6 tháng đầu năm, qua công tác kiểm tra đã kiến nghị xử lý 157 tỷ đồng; thu hồi hơn 1.600 tỷ đồng tiền nợ thuế thông qua các biện pháp quản lý và cưỡng chế nợ.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Thuế Cần Thơ xử lý hơn 80 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản 2 giá, truy thu gần 15 tỷ đồng.

Liên quan đến kiểm soát thuế chuyển nhượng bất động sản , từ năm 2020 đến tháng 6/2026, Thuế Cần Thơ đã tiếp nhận hơn 5.800 hồ sơ có sự chênh lệch giá giữa hợp đồng và phụ lục hợp đồng. Trong đó, đã xử lý hơn 1.400 hồ sơ và chuyển công an 348 hồ sơ có dấu hiệu vi phạm; truy thu, phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 180 tỷ đồng.

Riêng 6 tháng đầu năm nay, Thuế Cần Thơ xử lý hơn 80 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản có chênh lệch giữa giá hợp đồng và phụ lục hợp đồng, truy thu gần 15 tỷ đồng.

Với lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, trong nửa đầu năm nay, Thuế Cần Thơ đưa vào quản lý, khai thác tăng thu hơn 6 tỷ đồng với các trường hợp kinh doanh thương mại điện tử.

Thuế TP. Cần Thơ cho biết, trong nửa đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 15.200 tỷ đồng, bằng gần 58% dự toán năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 8/17 khoản thu, sắc thuế đạt và vượt tiến độ thu bình quân.

Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm nay, Thuế Cần Thơ cho biết sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm thuế; tiếp tục đổi mới phương thức quản lý theo hướng quản trị rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực còn dư địa tăng thu và tiềm ẩn rủi ro cao như: Thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, bất động sản, chuyển nhượng vốn, hộ kinh doanh, tài nguyên, khoáng sản và các khoản thu từ đất đai...

Ngành thuế cũng dự kiến đẩy mạnh công tác kiểm tra theo chuyên đề, rà soát để đưa 100% doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh vào diện quản lý thuế; quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tính đến tháng 5 vừa qua, trên địa bàn TP. Cần Thơ có hơn 720 người nộp thuế còn nợ hơn 3.400 tỷ đồng.