Dù có biển cấm, nhóm du khách vẫn bẻ, nhặt san hô ở Hòn Chồng mang về

Hình ảnh một nhóm du khách vô tư bẻ san hô tại bãi biển Hòn Chồng (Khánh Hòa) khiến nhiều người bức xúc, lực lượng chức năng đang liên hệ để làm việc với nhóm này.

Sáng 19/7, Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết đang phối hợp với chính quyền địa phương và công an để làm việc với nhóm du khách bị phản ánh bẻ san hô tại khu vực biển Hòn Chồng (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 18/7, nhiều bài viết kèm hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm khoảng 10 du khách sau khi tắm biển đã bẻ san hô, cho vào túi nilông hoặc cầm trên tay mang đi. Sự việc khiến nhiều người bức xúc, cho rằng hành vi này xâm hại hệ sinh thái biển và cần được xử lý nghiêm.

Nhóm du khách bẻ san hô gây bức xúc trên MXH (ảnh: Hà An)

Ông Đàm Hải Vân, Trưởng Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết đơn vị thường xuyên phối hợp với UBND phường Bắc Nha Trang tổ chức tuần tra, tuyên truyền người dân và du khách bảo vệ các rạn san hô, nhất là vào thời điểm nước ròng. Tuy nhiên, do lực lượng còn mỏng và ý thức của một số người chưa cao nên vẫn xảy ra vi phạm.

Theo ông Vân, thời gian tới các đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, nhắc nhở và triển khai các biện pháp chấn chỉnh tình trạng du khách bẻ san hô.

Nhiều biển báo cấm đặt trong khu vực này.

Cùng ngày, ông Lê Đại Dương, Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang, cho biết Công an phường đã xác định được nhóm du khách nói trên đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn. Bước đầu xác định nhóm này đến từ thành phố Đồng Nai. Hiện lực lượng chức năng đang làm việc để xử lý theo quy định.

Tại khu vực biển Hòn Chồng, dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng đều có biển báo cấm xâm phạm rạn san hô, thảm cỏ biển và khai thác thủy sản. Theo quy định, hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 50 đến 100 triệu đồng.