Công an đề nghị 828 chủ phương tiện có biển số sau nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Phòng CSGT các tỉnh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý phạt nguội theo quy định.
- 287 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất của tháng 7
- Công an đề nghị 469 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- Danh sách phạt nguội tuần qua, đề nghị người vi phạm nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 18/7 cho biết, trong tuần (từ ngày 06/7/2026 đến ngày 12/7/2026), qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đã phát hiện 541 trường hợp chạy quá tốc độ.
Cùng thời gian trên, Công an tỉnh Ninh Bình cũng mới thông báo danh sách 133 trường hợp phạt nguội trên địa bàn còn Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo 154 trường hợp vi phạm giao thông trên địa bàn từ ngày 08/6/2026 đến ngày 20/6/2026.
Phòng CSGT các tỉnh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Danh sách phương tiện phạt nguội cụ thể như sau:
|STT
|Biển số
|Thời gian vi phạm
|Địa điểm vi phạm
|Loại phương tiện
|Màu biển
|Hành vi vi phạm
|1
|35A-745.36
|23-06-2026 00:06
|Nút giao Quốc lộ 10 - Cầu Lim - Nguyễn Huệ - Hướng Cầu vượt Thanh Bình Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|2
|29A-804.97
|23-06-2026 02:09
|Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|3
|90A-346.81
|23-06-2026 05:31
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|4
|35A-282.47
|23-06-2026 07:56
|Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|5
|30K-997.39
|23-06-2026 10:03
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|6
|35C-167.77
|23-06-2026 10:44
|Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|7
|51K-956.06
|23-06-2026 11:48
|Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|8
|89H-157.85
|23-06-2026 12:01
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|9
|89A-663.12
|23-06-2026 12:27
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|10
|17A-516.64
|23-06-2026 13:15
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|11
|35H-080.21
|23-06-2026 16:56
|Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|12
|51D-297.05
|23-06-2026 17:11
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|13
|29C-999.91
|23-06-2026 17:32
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|14
|35A-269.03
|23-06-2026 17:49
|Nút giao Trần Hưng Đao - Tràng An - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|15
|30F-170.65
|23-06-2026 18:19
|Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|16
|90A-233.83
|24-06-2026 06:04
|Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, Phường Hà Nam, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|17
|34A-609.43
|24-06-2026 06:51
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|18
|35A-317.84
|24-06-2026 06:57
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|19
|30H-090.38
|24-06-2026 09:28
|số 28 đường Lý Thường Kiệt, Thôn 1 Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|20
|29E-452.13
|24-06-2026 09:39
|Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô tải đông lạnh
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|21
|90C-132.67
|24-06-2026 10:30
|Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, Phường Hà Nam, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|22
|90A-252.60
|24-06-2026 12:02
|số 28 đường Lý Thường Kiệt, Thôn 1 Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|23
|18A-376.80
|24-06-2026 12:53
|Nút giao Trần Hưng Đạo - 30/6 - Cầu Lim - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con tập lái
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|24
|34A-223.95
|24-06-2026 12:53
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|25
|29K-202.27
|24-06-2026 12:54
|số 28 đường Lý Thường Kiệt, Thôn 1 Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|26
|29B-409.92
|24-06-2026 14:27
|Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|27
|29K-202.27
|24-06-2026 14:37
|Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Kim Thanh, hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|28
|17A-516.64
|24-06-2026 14:41
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|29
|90A-243.68
|24-06-2026 15:10
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|30
|90A-205.27
|24-06-2026 15:24
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|31
|14C-381.21
|24-06-2026 16:29
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|32
|29C-470.26
|24-06-2026 16:32
|Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Kim Thanh, hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình Ninh Bình
|Ô tô tải có cần cẩu
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|33
|89A-427.94
|24-06-2026 16:47
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|34
|29K-076.85
|24-06-2026 16:54
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|35
|90H-058.34
|24-06-2026 17:37
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|36
|35A-317.05
|24-06-2026 18:07
|Nút giao Trần Hưng Đạo - 30/6 - Cầu Lim - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|37
|30A-725.63
|24-06-2026 23:00
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|38
|90H-020.70
|24-06-2026 23:15
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 (Phố Phủ) - đường QL37B đi xã Bình Mỹ Ninh Bình
|Ô tô tải có cần cẩu
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển;
|39
|90A-385.12
|25-06-2026 04:09
|số 28 đường Lý Thường Kiệt, Thôn 1 Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|40
|35H-129.90
|25-06-2026 06:01
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|41
|35B-026.44
|25-06-2026 07:10
|Nút giao Quốc lộ 10 - Cầu Lim - Nguyễn Huệ - Hướng Cầu vượt Thanh Bình Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|42
|90A-196.25
|25-06-2026 08:05
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|43
|35H-080.21
|25-06-2026 08:16
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|44
|35H-117.33
|25-06-2026 08:22
|Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|45
|90A-072.04
|25-06-2026 08:27
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|46
|38A-953.95
|25-06-2026 09:26
|Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|47
|34C-274.18
|25-06-2026 09:36
|Nút giao Trần Hưng Đạo - 30/6 - Cầu Lim - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|48
|89H-050.08
|25-06-2026 09:39
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|49
|37A-660.74
|25-06-2026 13:13
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|50
|90A-055.12
|25-06-2026 14:32
|Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|51
|89H-094.44
|25-06-2026 15:50
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|52
|30M-808.61
|25-06-2026 15:53
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|53
|18A-525.86
|25-06-2026 18:34
|Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|54
|14A-810.88
|25-06-2026 20:07
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|55
|35A-448.17
|26-06-2026 06:28
|Nút giao Trần Hưng Đao - Tràng An - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô tải chở xe máy chuyên dùng
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|56
|34A-985.88
|26-06-2026 07:54
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|57
|15B-249.97
|26-06-2026 08:52
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|58
|34A-828.48
|26-06-2026 09:15
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|59
|29H-505.24
|26-06-2026 10:24
|Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Tân Tựu, Hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình, phường Kim Thanh Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|60
|90A-205.27
|26-06-2026 10:45
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|61
|30H-335.89
|26-06-2026 11:20
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|62
|15H-318.49
|26-06-2026 12:41
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|63
|35A-240.39
|26-06-2026 12:57
|Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, phường Hà Nam Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|64
|29K-234.92
|26-06-2026 13:22
|Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Tân Tựu, Hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình, phường Kim Thanh Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|65
|30L-698.06
|26-06-2026 13:40
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|66
|30C-697.97
|26-06-2026 14:37
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|67
|29E-395.72
|26-06-2026 15:10
|Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|68
|29K-081.75
|26-06-2026 15:28
|Km131+365 QL21A, xã Bình Mỹ, hướng QL21A đi Phủ Lý Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|69
|34LD00240
|26-06-2026 15:35
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|70
|35C-136.48
|26-06-2026 16:17
|Nút giao Trần Hưng Đạo - 30/6 - Cầu Lim - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|71
|17C-214.90
|27-06-2026 00:21
|Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|72
|17C-114.24
|27-06-2026 05:48
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|73
|90LD00464
|27-06-2026 06:12
|Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, phường Hà Nam Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|74
|90A-343.71
|27-06-2026 08:07
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|75
|93A-244.97
|27-06-2026 09:26
|Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|76
|18A-011.03
|27-06-2026 09:53
|Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|77
|17A-201.00
|27-06-2026 11:08
|Nút giao Trần Hưng Đao - Tràng An - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|78
|35A-030.94
|27-06-2026 11:19
|Nút giao Trần Hưng Đạo - 30/6 - Cầu Lim - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|79
|35A-308.74
|27-06-2026 11:29
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|80
|90A-090.05
|27-06-2026 12:30
|Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|81
|51B-986.86
|27-06-2026 13:30
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|82
|30F-022.11
|27-06-2026 15:27
|Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|83
|30L-044.04
|27-06-2026 15:27
|Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|84
|18C-088.98
|27-06-2026 16:08
|Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, phường Hà Nam Ninh Bình
|Ô tô tải chở Kính
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|85
|89A-264.04
|27-06-2026 18:38
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|86
|29H-612.88
|27-06-2026 21:39
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|87
|35A-382.63
|28-06-2026 02:55
|Nút giao Quốc lộ 10 - Cầu Lim - Nguyễn Huệ - Hướng Cầu vượt Thanh Bình Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|88
|90C-143.54
|28-06-2026 05:48
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang. Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|89
|90A-013.89
|28-06-2026 06:09
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|90
|29R-063.09
|28-06-2026 06:53
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình
|SMRM chở container
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|91
|35A-297.63
|28-06-2026 08:32
|Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|92
|28A-282.52
|28-06-2026 10:44
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang. Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|93
|30E-003.65
|28-06-2026 11:33
|Nút giao Trần Hưng Đạo - 30/6 - Cầu Lim - Hướng Hà Nội Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|94
|29E-524.57
|28-06-2026 12:19
|Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Tân Tựu, Hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình, phường Kim Thanh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|95
|35C-048.71
|28-06-2026 12:48
|Nút giao Quốc lộ 10 - Cầu Lim - Nguyễn Huệ - Hướng Cầu vượt Thanh Bình Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|96
|30H-615.08
|28-06-2026 12:51
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|97
|20B-074.87
|28-06-2026 13:58
|Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|98
|34G-000.36
|28-06-2026 15:02
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|99
|30H-591.92
|28-06-2026 15:26
|Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Tân Tựu, Hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình, phường Kim Thanh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|100
|35A-757.48
|28-06-2026 16:36
|Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng - Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|101
|29V3904
|28-06-2026 18:10
|Km131+365 QL21A, xã Bình Mỹ, hướng QL21A đi Phủ Lý. Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|102
|29E-139.37
|28-06-2026 23:21
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2(Phố Phủ) - đường QL37B đi Bình Mỹ
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|103
|14A-231.65
|29-06-2026 06:02
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang. Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|104
|14K-228.02
|29-06-2026 06:35
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|105
|90A-247.58
|29-06-2026 08:16
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|106
|29A-232.12
|29-06-2026 10:05
|Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, Phường Hà Nam, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|107
|30E-747.18
|29-06-2026 10:53
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|108
|89A-693.42
|29-06-2026 11:36
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|109
|90A-123.20
|29-06-2026 13:19
|Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Tân Tựu, Hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình, phường Kim Thanh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|110
|18C-174.01
|29-06-2026 14:44
|Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|111
|30K-618.83
|29-06-2026 14:45
|Nút giao Trần Hưng Đạo - 30/6 - Cầu Lim - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|112
|90A23760
|29-06-2026 15:05
|Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, Phường Hà Nam, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|113
|36E-009.51
|29-06-2026 15:09
|Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, Phường Hà Nam, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|114
|29A-777.64
|29-06-2026 16:43
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|115
|99H-065.76
|29-06-2026 17:15
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang. Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|116
|35A-771.54
|29-06-2026 18:28
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|117
|90A-176.00
|29-06-2026 22:49
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang. Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|118
|89H-120.13
|30-06-2026 06:18
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|119
|30K-127.93
|30-06-2026 08:20
|Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, phường Hà Nam Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|120
|35A-741.82
|30-06-2026 08:40
|Số 28 đường Lý Thường Kiệt, thôn 1 phường Lý Thường Kiệt Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|121
|19A-600.83
|30-06-2026 09:46
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 (Phố Phủ) - đường QL37B đi xã Bình Mỹ Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt rào chắn cầu chung khi chắn đang dịch chuyển;
|122
|90C-141.62
|30-06-2026 09:46
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 (Phố Phủ) - đường QL37B đi xã Bình Mỹ Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển;
|123
|29A-821.05
|30-06-2026 10:20
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|124
|30M-109.31
|30-06-2026 10:20
|Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Tân Tựu, Hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình, phường Kim Thanh Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|125
|29K-168.52
|30-06-2026 12:38
|Km241+720 QL1A thuộc địa phận phố Tâng, Thanh Hương, xã Thanh Liêm Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|126
|36C-195.39
|30-06-2026 13:06
|Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, phường Hà Nam Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|127
|18A-196.36
|30-06-2026 13:44
|Nút giao Trần Hưng Đạo - 30/6 - Cầu Lim - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|128
|35H-132.41
|30-06-2026 14:23
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|129
|93C-122.59
|30-06-2026 14:23
|Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A - trên đường QL1A đi Duy Tiên, phường Hà Nam Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|130
|14K-176.31
|30-06-2026 15:34
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.7.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h
|131
|90A-266.89
|30-06-2026 16:05
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|132
|35R-022.04
|30-06-2026 21:08
|Ngã 4 đường nối 2 cao tốc + đường vào UBND xã Đạo Lý - hướng đi cầu Thái Hà, xã Nam Xang Ninh Bình
|SMRM tải chở container
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|133
|18A-188.13
|30-06-2026 22:39
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
STT
|
Thời gian vi phạm
|
Phương tiện
Biển số
|
Vị trí vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
08/06/2026 09:18:20
|
Ô tô con
30K-368.72
|
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
08/06/2026 07:52:53
|
Xe khách
36A-218.21
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
08/06/2026 14:55:15
|
Ô tô con
36A-531.81
|
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
08/06/2026 08:07:04
|
Ô tô con
36A-642.54
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
08/06/2026 17:04:56
|
Ô tô con
36A-828.40
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
08/06/2026
15:59:24
|
Ô tô con
36B-306.44
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
08/06/2026
03:40:36
|
Ô tô con
36H-097.72
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
08/06/2026
08:22:56
|
Ô tô con
36H-160.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
08/06/2026
17:02:46
|
Ô tô con
36K-656.80
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
10
|
08/06/2026
12:01:17
|
Ô tô con
92C-226.14
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
11
|
09/06/2026
08:53:34
|
Ô tô con
36A-097.60
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
12
|
09/06/2026
06:54:36
|
Ô tô con
36A-257.84
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
13
|
09/06/2026
18:09:06
|
Ô tô con
36A-319.96
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
14
|
09/06/2026
14:25:49
|
Ô tô con
36A-416.34
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
15
|
09/06/2026
16:39:01
|
Ô tô con
36A-421.95
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
16
|
09/06/2026
08:41:26
|
Ô tô con
36A-671.15
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
17
|
09/06/2026
10:25:21
|
Ô tô con
36B-046.73
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
18
|
09/06/2026
17:02:18
|
Ô tô con
36B-370.60
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
19
|
09/06/2026
08:47:18
|
Ô tô con
36C-115.16
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
20
|
09/06/2026
18:02:22
|
Ô tô con
36F-008.21
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
21
|
09/06/2026
16:31:34
|
Ô tô con
36K-096.18
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
22
|
10/06/2026
10:42:01
|
Ô tô con
30E-880.05
|
Vòng xuyến chim hạc - ĐL Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
23
|
10/06/2026
07:22:00
|
Ô tô con
36A-034.81
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
24
|
10/06/2026
08:20:10
|
Ô tô con
36A-039.36
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
25
|
10/06/2026
11:26:54
|
Ô tô con
36A-321.78
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
26
|
10/06/2026
12:29:12
|
Ô tô con
36A-413.05
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
27
|
10/06/2026
15:29:46
|
Ô tô con
36A-413.92
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
28
|
10/06/2026
10:31:59
|
Ô tô con
36C-000.71
|
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
29
|
10/06/2026
10:31:59
|
Ô tô con
30B-136.36
|
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
30
|
10/06/2026
16:33:44
|
Ô tô con
36C-247.72
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
31
|
10/06/2026
11:09:54
|
Ô tô con
36K-974.78
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
32
|
11/06/2026
14:34:25
|
Ô tô con
36A-034.10
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
33
|
11/06/2026
10:18:08
|
Ô tô con
36A-165.86
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
34
|
11/06/2026
17:08:23
|
Ô tô con
36A-263.16
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
35
|
11/06/2026
10:03:38
|
Ô tô con
36A-413.92
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
36
|
11/06/2026
14:07:57
|
Ô tô con
36A-509.37
|
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
37
|
11/06/2026
17:00:00
|
Ô tô con
36A-693.03
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
38
|
11/06/2026
13:21:29
|
Ô tô con
36A-865.34
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
39
|
11/06/2026
08:08:05
|
Ô tô con
36C-347.21
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
40
|
11/06/2026
09:05:03
|
Ô tô con
36K-220.75
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
41
|
11/06/2026
11:15:46
|
Ô tô con
92C-226.14
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
42
|
12/06/2026
09:02:01
|
Ô tô con
29E-673.11
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
43
|
12/06/2026
09:16:54
|
Ô tô con
30G-709.75
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
44
|
12/06/2026
13:59:10
|
Ô tô con
30K-132.35
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
45
|
12/06/2026
14:53:30
|
Xe khách
36B-047.39
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
46
|
12/06/2026
17:34:58
|
Ô tô con
36C-057.57
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
47
|
13/06/2026
12:34:36
|
Ô tô con
30K-325.26
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
48
|
13/06/2026
11:48:49
|
Ô tô con
30M-358.85
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
49
|
13/06/2026
17:09:04
|
Xe khách
36A-020.66
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
50
|
13/06/2026
10:17:46
|
Ô tô con
36A-198.79
|
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
51
|
13/06/2026
14:29:56
|
Ô tô con
36A-408.55
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
52
|
13/06/2026
11:40:19
|
Ô tô con
36A-650.99
|
Ngã tư ĐL Hùng Vương-Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
53
|
13/06/2026
16:37:02
|
Ô tô con
36K-173.09
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
54
|
13/06/2026
14:45:02
|
Ô tô con
36K-869.46
|
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ
|
55
|
14/06/2026
15:21:57
|
Ô tô con
15A-468.26
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
56
|
14/06/2026
07:57:23
|
Ô tô con
29K-184.51
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
57
|
14/06/2026
12:56:55
|
Ô tô con
36A-126.39
|
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
58
|
14/06/2026
14:44:52
|
Ô tô con
36A-976.02
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
59
|
14/06/2026
12:17:10
|
Ô tô con
36H-072.63
|
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi ngược chiều đường trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
60
|
14/06/2026
17:00:05
|
Xe khách
36K-066.56
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
61
|
14/06/2026
16:44:52
|
Ô tô con
36K-173.20
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
62
|
14/06/2026
13:06:15
|
Ô tô con
36K-410.92
|
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
63
|
15/06/2026
16:52:26
|
Ô tô con
30C-226.79
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
64
|
15/06/2026
03:38:47
|
Ô tô con
36A-070.48
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
65
|
15/06/2026
12:47:57
|
Ô tô con
36A-147.96
|
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
66
|
15/06/2026
16:46:10
|
Ô tô con
36A-226.86
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
67
|
15/06/2026
16:14:06
|
Ô tô con
36A-252.53
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
68
|
15/06/2026
16:17:21
|
Ô tô con
36A-413.05
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
69
|
15/06/2026
09:19:28
|
Ô tô con
36A-864.61
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
70
|
15/06/2026
15:32:16
|
Ô tô con
36A-871.50
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
71
|
15/06/2026
01:17:40
|
Ô tô con
37H-183.36
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
72
|
16/06/2026
16:27:30
|
Ô tô con
30A-667.38
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
73
|
16/06/2026
09:46:53
|
Ô tô con
30L-154.67
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
74
|
16/06/2026
10:08:59
|
Ô tô con
30L-410.82
|
Ngã ba Thanh Chương - Lê Lai, Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
75
|
16/06/2026
15:35:54
|
Ô tô con
34A-733.73
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
76
|
16/06/2026
15:51:08
|
Ô tô con
36A-655.24
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
77
|
16/06/2026
16:02:35
|
Ô tô con
36A-903.45
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
78
|
16/06/2026
16:58:01
|
Ô tô con
36A-966.07
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
79
|
16/06/2026
08:34:13
|
Xe khách
36B-025.25
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
80
|
16/06/2026
13:11:52
|
Ô tô con
36K-010.00
|
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
81
|
17/06/2026
14:33:38
|
Ô tô con
36A-568.17
|
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
82
|
17/06/2026
11:18:24
|
Ô tô con
36A-660.21
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
83
|
17/06/2026
15:21:30
|
Ô tô con
36A-725.81
|
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
84
|
17/06/2026
15:21:30
|
Ô tô con
36A-747.45
|
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
85
|
17/06/2026
14:11:14
|
Ô tô con
36A-782.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ
|
86
|
17/06/2026
13:55:03
|
Xe khách
36H-219.32
|
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
87
|
18/06/2026
16:34:16
|
Ô tô con
14C-187.16
|
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
88
|
18/06/2026
15:59:41
|
Ô tô con
29F-054.27
|
Ngã ba Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
89
|
18/06/2026
10:20:11
|
Ô tô con
30A-213.20
|
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
90
|
18/06/2026
10:20:11
|
Ô tô con
36A-370.06
|
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
91
|
18/06/2026
16:53:49
|
Ô tô con
35A-536.82
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
92
|
18/06/2026
06:33:19
|
Ô tô con
35C-148.56
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
93
|
18/06/2026
08:25:48
|
Ô tô con
36A-212.67
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
94
|
18/06/2026
17:14:15
|
Ô tô con
36A-277.78
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
95
|
18/06/2026
13:33:33
|
Ô tô con
36A-305.55
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
96
|
18/06/2026
12:46:10
|
Ô tô con
36A-478.25
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
97
|
18/06/2026
11:33:20
|
Ô tô con
36A-783.75
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
98
|
18/06/2026
06:01:43
|
Ô tô con
36A-905.78
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
99
|
18/06/2026
12:46:12
|
Ô tô con
36A-911.05
|
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
100
|
18/06/2026
16:52:45
|
Ô tô con
36D-005.86
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
101
|
18/06/2026
09:48:19
|
Ô tô con
36H-104.30
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp-Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
102
|
18/06/2026
17:18:46
|
Ô tô con
36K-602.87
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
103
|
18/06/2026
12:13:43
|
Ô tô con
36K-851.82
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
104
|
19/06/2026
00:32:49
|
Ô tô con
30A-888.89
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
105
|
19/06/2026
14:48:14
|
Ô tô con
36A-307.62
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
106
|
19/06/2026
17:19:44
|
Ô tô con
36A-475.38
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
107
|
19/06/2026
06:34:58
|
Ô tô con
36A-708.53
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
108
|
19/06/2026
22:38:49
|
Ô tô con
36A-734.94
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
109
|
19/06/2026
08:02:58
|
Ô tô con
36A-795.19
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
110
|
19/06/2026
19:10:49
|
Ô tô con
36A-968.80
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
111
|
19/06/2026
16:38:06
|
Ô tô con
36B-371.96
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
112
|
19/06/2026
14:53:07
|
Ô tô con
36C-474.26
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
113
|
19/06/2026
20:30:44
|
Ô tô con
36H-078.11
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
114
|
19/06/2026
15:46:21
|
Ô tô con
36H-085.47
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
115
|
19/06/2026
17:30:34
|
Ô tô con
36K-310.20
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
116
|
19/06/2026
18:16:31
|
Ô tô con
49A-078.56
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
117
|
19/06/2026
15:16:55
|
Ô tô con
86A-271.64
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
118
|
20/06/2026
17:31:17
|
Ô tô con
15A-058.27
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
119
|
20/06/2026
16:23:10
|
Ô tô con
29H-874.54
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
120
|
20/06/2026
12:35:46
|
Ô tô con
30A-065.64
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
121
|
20/06/2026
14:57:09
|
Ô tô con
36A-062.21
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
122
|
20/06/2026
22:50:51
|
Ô tô con
36A-431.01
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
123
|
20/06/2026
17:41:56
|
Ô tô con
36A-481.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
124
|
20/06/2026
18:12:35
|
Ô tô con
36A-507.06
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
125
|
20/06/2026
16:55:04
|
Ô tô con
36A-865.03
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
126
|
20/06/2026
08:12:06
|
Ô tô con
36A-869.52
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
127
|
20/06/2026
16:51:14
|
Ô tô con
36A-931.90
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
128
|
20/06/2026
16:38:51
|
Ô tô con
36C-335.31
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
129
|
20/06/2026
08:55:03
|
Ô tô con
36C-364.57
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
130
|
20/06/2026
06:54:53
|
Ô tô con
36C-417.16
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
|
131
|
20/06/2026
08:09:45
|
Ô tô con
36CD-000.05
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
|
132
|
20/06/2026
12:04:21
|
Ô tô con
36E-007.99
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
133
|
20/06/2026
17:35:54
|
Ô tô con
36H-236.95
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
134
|
20/06/2026
12:49:02
|
Ô tô con
36K-029.67
|
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
135
|
20/06/2026
13:48:40
|
Ô tô con
36K-055.93
|
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
136
|
12/06/2026
12:33:49
|
Mô tô(Xe máy)
36B8-916.60
|
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
137
|
12/06/2026
12:49:16
|
Mô tô(Xe máy)
36AC-782.07
|
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm; Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
138
|
12/06/2026
13:55:07
|
Mô tô(Xe máy)
36C2-244.07
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông
|
139
|
16/06/2026
22:17:58
|
Mô tô(Xe máy)
36B6-594.31
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
|
140
|
16/06/2026
23:14:37
|
Mô tô(Xe máy)
36MĐ1-685.60
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
|
141
|
17/06/2026
14:11:14
|
Mô tô(Xe máy)
36B2-447.55
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
142
|
17/06/2026
14:11:14
|
Mô tô(Xe máy)
36AB-001.38
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
143
|
20/06/2026
09:56:39
|
Mô tô(Xe máy)
36AC-508.39
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông
|
144
|
20/06/2026
12:23:07
|
Mô tô(Xe máy)
36B2-554.26
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
145
|
20/06/2026
16:30:34
|
Mô tô(Xe máy)
36AC-942.57
|
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
|
146
|
20/06/2026
16:38:13
|
Mô tô(Xe máy)
36F7-6326
|
Vòng xuyến chim hạc - ĐL Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
147
|
20/06/2026
17:11:33
|
Mô tô(Xe máy)
36U1-9727
|
Ngã tư Quang Trung - ĐL Hùng Vương, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông
|
148
|
20/06/2026
17:43:30
|
Mô tô(Xe máy)
36AD-222.70
|
Ngã tư ĐL Nam Sông Mã - Bạch Đằng, Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông
|
149
|
20/06/2026
17:50:22
|
Mô tô(Xe máy)
36AD-744.08
|
Ngã tư ĐL Nam Sông Mã - Bạch Đằng, Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
150
|
20/06/2026
17:50:56
|
Mô tô(Xe máy)
36AK-034.01
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông
|
151
|
20/06/2026
17:54:36
|
Mô tô(Xe máy)
36B2-076.85
|
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông
|
152
|
20/06/2026
17:57:08
|
Mô tô(Xe máy)
36B2-158.72
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông
|
153
|
20/06/2026
18:23:59
|
Mô tô(Xe máy)
36B2-270.39
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông
|
154
|
20/06/2026
18:29:28
|
Mô tô(Xe máy)
36AB-983.30
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông
Cách tra cứu phạt nguội
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html ; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic .
Mức phạt không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ theo Nghị định 168