Thịnh vượng với bạn mang hình thái nào?

Một nền tảng tài chính vững vàng để chủ động trước tương lai, sức khỏe để tận hưởng những gì đã tạo dựng, một gia đình được chăm lo chu đáo hay đủ thời gian và điều kiện theo đuổi điều mình yêu thích: đâu là hình thái thịnh vượng mỗi người hướng tới?

Khi nghĩ đến một cuộc sống thịnh vượng, mỗi người có thể bắt đầu từ một điều khác nhau. Có người nghĩ đến nền tảng tài chính đủ vững vàng để chủ động trước tương lai; có người mong có sức khỏe để tận hưởng những gì mình đã tạo dựng. Với người khác, đó có thể là một gia đình được chăm lo chu đáo, hoặc đủ thời gian và điều kiện theo đuổi những điều mình thực sự yêu thích.

Câu trả lời vì thế có thể khác nhau với mỗi người. Ngay cả với cùng một người, điều được xem là quan trọng hôm nay cũng có thể thay đổi ở một chặng đường khác.

Sự chủ động về tài chính

Với mỗi người, chủ động về tài chính có thể mang một ý nghĩa riêng. Đó là có một khoản tích lũy đủ để an tâm, không phải quá đắn đo trước những quyết định quan trọng, hay có thêm nguồn lực để thực hiện những kế hoạch lớn hơn trong tương lai?

Nếu tích lũy giúp dành dụm cho những mục tiêu phía trước, một giải pháp đầu tư tài chính có thể là lựa chọn khác để nguồn tiền có cơ hội tăng trưởng và gia tăng tài sản theo thời gian.

Khi có một nền tảng tài chính tốt hơn, liệu mỗi người cũng có thêm nhiều lựa chọn hơn cho cuộc sống mình mong muốn?

Sức khỏe được bảo vệ và bền bỉ vun đắp

Có sức khỏe và thời gian để tận hưởng những gì mình đã tạo dựng cũng có thể là một cách nhìn về sự thịnh vượng. Nhưng khi nói đến sức khỏe, điều gì mang lại cảm giác an tâm?

Đó là duy trì những thói quen tốt mỗi ngày, dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, hay trước đó là có một phương án bảo vệ sức khỏe để chủ động hơn trước những rủi ro không thể lường trước?

Bảo vệ để an tâm trước những điều bất ngờ. Vun đắp để sức khỏe tiếp tục đồng hành trên một chặng đường dài. Với mỗi người, một sức khỏe được bảo vệ và bền bỉ vun đắp có phải là một phần của cuộc sống thịnh vượng?

Thịnh vượng còn mang những hình thái nào?

Có người nghĩ đến gia đình, khi những người mình yêu thương được chăm lo và có sự chuẩn bị cho tương lai. Có người lại nghĩ đến đam mê, khi có đủ điều kiện và thời gian theo đuổi những điều mình yêu thích.

Cũng có người tìm thấy cảm giác đủ đầy khi những gì mình tạo dựng có thể lan tỏa thành giá trị tích cực cho người khác và cộng đồng. Thịnh vượng có thể là một trong số đó, cũng có thể là nhiều điều cùng lúc.

Với mong muốn lắng nghe những góc nhìn khác nhau, Generali Việt Nam mở ra câu hỏi "Điều gì làm nên một cuộc sống thịnh vượng?" để mỗi người chia sẻ lựa chọn của riêng mình.

Còn với bạn, thịnh vượng mang hình thái nào?