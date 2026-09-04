Tử hình Đoàn Võ Hoàng Phúc SN 2003

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Đoàn Võ Hoàng Phúc án tử hình, Nguyễn Ngọc Phương tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” sau khi thu giữ hơn 5kg ma túy tại nơi ở của hai vợ chồng.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, ngày 4/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Đoàn Võ Hoàng Phúc (sinh năm 2003, ngụ xã Tân Hội, tỉnh An Giang) mức án tử hình và Nguyễn Ngọc Phương (sinh năm 2003, ngụ phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp) mức án tù chung thân, cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai vợ chồng Phúc và Phương là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Các đối tượng đã trực tiếp xâm phạm đến chính sách độc quyền của Nhà nước về quản lý chất ma túy, gây mất trật tự trị an tại địa phương nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Bị cáo Đoàn Võ Hoàng Phúc cùng vợ là Nguyễn Ngọc Phương nghe hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin trên báo Nhà báo & Công luận dẫn nguồn từ cáo trạng cho biết, khoảng 12h15 ngày 18/11/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Công an phường Thới Sơn bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên đường Lê Văn Phẩm (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp). Đây là căn nhà do Nguyễn Ngọc Phương thuê để ở cùng chồng là Đoàn Võ Hoàng Phúc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ lượng lớn ma túy với tổng khối lượng hơn 5kg, bao gồm các loại: MDMA, Ketamine và Methamphetamine. Toàn bộ số "hàng trắng" này được hai vợ chồng cất giấu trong tủ quần áo nhằm mục đích bán lại cho người khác.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận từ khi bắt đầu bán ma túy đến ngày bị bắt, bị cáo đã giao dịch trót lọt khoảng 100 lần với các con nghiện. Tổng số tiền công Phúc nhận được là khoảng 60 triệu đồng và đã tiêu xài cá nhân hết. Cáo trạng quy kết, Đoàn Võ Hoàng Phúc là người trực tiếp lấy ma túy về phân chia nhỏ, đi giao hàng và nhận tiền từ người mua. Do đó, Phúc đóng vai trò chủ mưu và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Đối với Nguyễn Ngọc Phương, sau khi Phúc bán ma túy đem tiền về, Phương là người tiếp nhận, quản lý và sắp xếp tiền theo từng mệnh giá rồi cất giữ vào két sắt.

Phương cũng trực tiếp lấy số tiền này đưa cho Phúc để trả cho các đối tượng bán ma túy, đồng thời sử dụng vào việc chi tiêu sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Vì vậy, Phương bị truy tố với vai trò là đồng phạm giúp sức tích cực.