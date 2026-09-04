Thủ tướng phát động, Vingroup ủng hộ ngay 11.000 tỷ, 20 ngân hàng và PetroVietnam, Hòa Phát, THACO, Masan, Sun Group... cùng chi hàng chục tỷ làm một việc ý nghĩa

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) - mỗi đơn vị ủng hộ 20 tỷ đồng.

Sáng ngày 23/7, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng" do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng đã ủng hộ với tổng số kinh phí ước tính khoảng gần 12.000 tỷ đồng.

Trong đó, Tập đoàn Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng để xây nhà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nuôi con liệt sĩ và xét nghiệm ADN liệt sĩ.



Cụ thể, số tiền này được xây nhà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh hạng 1/4 trên toàn quốc. Mỗi căn nhà sẽ có đầy đủ bàn ghế, giường tủ, tivi và tủ lạnh.



Tại 4 thành phố lớn, căn bộ sẽ rộng 75m2, còn tại các địa phương khác là nhà 100m2, cao hai hoặc ba tầng. Việc này triển khai từ nay đến 27-7-2027, người không có nhu cầu nhận sẽ được quy đổi thành tiền.



Với con dưới 18 tuổi của liệt sĩ được Vingroup đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho đến khi trưởng thành.



Tập đoàn cũng mong muốn được tài trợ hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại, nhằm đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.﻿

Cùng với Tập đoàn Vingroup, tại hội nghị, ngành ngân hàng cũng ủng hộ 300 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank và MBBank, mỗi đơn vị ủng hộ 20 tỷ đồng.



10 ngân hàng gồm VPBank, Techcombank, ACB, Sacombank, SHB, HDBank, TPBank, LPBank, SeABank, VIB, mỗi đơn vị ủng hộ 15 tỷ đồng. 5 ngân hàng gồm MSB, Nam A Bank, Eximbank, Bac A Bank, ABBank, mỗi đơn vị ủng hộ 10 tỷ đồng.



Cũng tại chương trình, Tập đoàn Năng lượng quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) ủng hộ 25 tỷ đồng.



Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) - mỗi đơn vị ủng hộ 20 tỷ đồng.



Tập đoàn Sun Group ủng hộ 25 tỷ đồng; các Tập đoàn Thaco Trường Hải, Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Masan, Tập đoàn Masterise - mỗi đơn vị ủng hộ 10 tỷ đồng.