Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 đô thị dưỡng lão nằm trong siêu dự án 10 tỷ USD: Có cả "đại học" cho người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe bằng robot AI

Không chỉ có khu lưu trú dành riêng cho người cao tuổi, đô thị hưu trí, dưỡng lão Vin New Horizon tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) còn tích hợp bệnh viện an dưỡng, kết nối hệ thống tiện ích quy mô lớn.

Vin New Horizon - chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế - được Tập đoàn Vingroup ra mắt vào cuối năm 2025. Theo thông tin từ Vingroup, Vinhomes Green Paradise có tổng mức đầu tư 10 tỷ USD tại Cần Giờ, TP.HCM sẽ là khu đô thị đầu tiên có sự hiện diện của mô hình này.

Vin New Horizon được định hướng phát triển thành cộng đồng hưu trí - dưỡng lão tích hợp trong lòng đại đô thị, thay vì hoạt động như một viện dưỡng lão độc lập, kết hợp các dịch vụ lưu trú, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và sinh hoạt cộng đồng.

Mô hình Vin New Horizon sẽ được triển khai đầu tiên tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM)

Bệnh viện 5 sao và mô hình chăm sóc sức khỏe 24/7

Một trong những hạng mục đáng chú ý tại Vin New Horizon là bệnh viện dưỡng lão quốc tế 5 sao, tập trung vào các lĩnh vực chăm sóc và điều trị chuyên sâu như tim mạch, thần kinh, nội tiết, cơ xương khớp, phòng chống lão hóa và tế bào gốc. Hệ thống y tế tại đây tích hợp với Bệnh viện quốc tế Vinmec, hợp tác cùng Cleveland Clinic (Mỹ), nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và cấp cứu của cư dân.

Với mạng lưới chăm sóc thông minh 24/7, mỗi người cao tuổi có hồ sơ sức khỏe được kết nối trực tuyến, theo dõi hơn 20 chỉ số sinh lý theo thời gian thực, đồng thời ứng dụng công nghệ robot AI trong quá trình chăm sóc.

Bệnh viện Vinmec hợp tác cùng Cleveland Clinic tại Vinhomes Green Paradise

Bên cạnh cơ sở y tế, các không gian lưu trú tại Vin New Horizon được thiết kế phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của người cao tuổi. Các căn nhà tích hợp một số giải pháp hỗ trợ an toàn như cảm biến phát hiện té ngã, hệ thống gọi khẩn cấp và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ.

Không gian xung quanh được quy hoạch với các khu vực phục vụ vận động và phục hồi sức khỏe như đường dạo bộ có tay vịn, công viên dưỡng sinh, khu tập luyện nhẹ, hồ bơi thủy trị liệu, khu tập yoga và gym.

Ngoài cư dân nội khu, Vin New Horizon còn dự kiến cung cấp dịch vụ dưỡng lão bán trú (daycare) cho người cao tuổi từ các khu vực lân cận. Các hoạt động trong ngày gồm vận động nhẹ, trị liệu, học năng khiếu, dùng bữa theo thực đơn dinh dưỡng và tham gia các hoạt động nghệ thuật trước khi trở về nhà.

Tích hợp nhiều tiện ích nghỉ dưỡng, chú trọng sức khỏe tinh thần

Bên cạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe, Vin New Horizon còn có nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu học tập, văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí và kết nối cộng đồng.

Trong đó có Học viện Minh Triết - mô hình được ví như “đại học cho người cao tuổi” với các lớp học về nghệ thuật, ngoại ngữ, công nghệ và kỹ năng sống, như phòng chống lừa đảo hay rèn luyện trí nhớ. Mô hình này cũng hướng đến việc tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng với cộng đồng sau khi nghỉ hưu.

Vin New Horizon nằm giữa hệ tiện ích của Vinhomes Green Paradise

Bên cạnh đó là hệ thống khách sạn, retreat villa cho nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn hạn và dài hạn, kết hợp không gian phục hồi sức khỏe onsen khoáng nóng, spa, thiền định...

Nằm trong Vinhomes Green Paradise, Vin New Horizon được kết nối với hệ thống tiện ích của toàn khu đô thị rộng 2.870 ha gồm các công trình đáng chú ý như Nhà hát Sóng Xanh rộng 7 ha, biển hồ nước mặn hơn 800 ha, Quảng trường Lễ hội Biển, công viên nước, khu vui chơi băng tuyết, vườn thú Safari, hai sân golf 18 hố…