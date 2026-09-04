Người đàn ông 40 tuổi đột quỵ khi đang massage và suýt chết: Bác sĩ chỉ ra “thủ phạm thầm lặng”

Người đàn ông đi massage cổ để giảm đau và cứng cổ. Tuy nhiên, khi đang massage, ông xuất hiện cơn đau đầu dữ dội rồi dần mất ý thức.

Những năm gần đây, số người trẻ và trung niên mắc nhồi máu não ở Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Mới đây, một người đàn ông 40 tuổi ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), bị đột quỵ khi đang massage cổ và suýt mất mạng. Người này được đưa đến bệnh viện cấp cứu và may mắn sống sót.

Ngày 3/9, truyền thông Trung Quốc đưa tin một người đàn ông họ Vương (tên đã thay đổi) ở Hạ Môn gần đây đi massage cổ để giảm đau và cứng cổ. Tuy nhiên, ngay khi đang massage, ông xuất hiện cơn đau đầu dữ dội rồi dần mất ý thức.

Gia đình lập tức đưa ông đến khoa thần kinh của bệnh viện. Kết quả chụp CT sọ não và chụp CT mạch máu cho thấy ông bị bóc tách động mạch cảnh kèm huyết khối não.

Ảnh minh họa

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành lấy huyết khối cơ học, giúp tái thông thành công mạch máu bị tắc.

Bác sĩ giải thích rằng massage cổ không đúng cách có thể trở thành một “kẻ giết người thầm lặng”, làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nếu cổ bị vặn xoắn đột ngột hoặc kéo căng quá mức trong quá trình massage, thành động mạch cảnh có thể bị tổn thương, dẫn đến bóc tách động mạch.

Khi lớp nội mạc mạch máu bị tổn thương, tiểu cầu và các yếu tố đông máu nhanh chóng tập trung tại vị trí này, hình thành cục máu đông. Nếu huyết khối bong ra và di chuyển theo dòng máu, nó có thể gây tắc nghẽn mạch máu não, dẫn đến thiếu máu não cục bộ và đột quỵ.

Các bác sĩ cho biết 4,5 giờ đầu sau khi xuất hiện triệu chứng là “thời gian vàng” để điều trị tiêu sợi huyết đường đối với những trường hợp phù hợp. Việc tái thông mạch máu càng sớm càng có cơ hội hạn chế tổn thương não và phục hồi chức năng thần kinh. Khi bỏ lỡ thời gian này, hiệu quả điều trị có thể giảm và nguy cơ tàn tật, tử vong tăng lên.

Các bác sĩ khuyến cáo việc nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ là vô cùng quan trọng. Người dân cần chú ý những biểu hiện như méo miệng, mặt không cân xứng, yếu hoặc liệt một bên tay chân, nói khó hoặc nói không rõ. Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

Những năm gần đây, số người trẻ và trung niên mắc nhồi máu não tại Trung Quốc ngày càng tăng. Tháng 5 năm ngoái, Cangzhou Evening News đưa tin hai bệnh viện địa phương đã tiếp nhận 442 bệnh nhân đột quỵ chỉ trong vòng 5 tháng.