Người đàn ông 54 tuổi tử vong trong lúc tắm, bác sĩ: Người tắm theo 3 kiểu này "mạng mỏng như giấy"

Người vợ khóc nức nở khi biết tin chồng đột quỵ, lành ít dữ nhiều: "Ông ấy vẫn tắm như vậy mỗi ngày, có phải lần đầu đâu?".

Ông Zhou, 54 tuổi (Nam Kinh, Trung Quốc) mới nghỉ hưu vỏn vẹn 6 tháng. Dù có tiền sử cao huyết áp nhưng ông luôn uống thuốc đúng giờ, cơ thể vẫn dẻo dai nên bản thân và gia đình đều khá chủ quan. Không ai ngờ rằng, ông lại đột quỵ tử vong chỉ vì tắm sai cách. Đáng lo là, kiểu tắm của ông rất phổ biến, được nhiều người mà nhất là người trẻ thích.

Dù đã bước sang mùa thu, những đợt nắng gắt muộn vẫn khiến không khí oi nồng, bức bối. Ông Zhou thường đi bộ ra chợ mỗi sáng, vừa mua được thực phẩm tươi ngon vừa tranh thủ vận động.

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Vốn là người chỉ đi làm văn phòng nhiều năm, ít vận động, sáng nào đi chợ rau về, lưng áo ông cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhớp nháp khó chịu, việc đầu tiên ông làm khi bước qua cánh cửa nhà là chạy ngay vào phòng tắm. Thậm chí, ông còn chọn tắm nước nóng để làm sạch tốt hơn và bảo vệ sức khỏe.

Ngày xảy ra tai nạn cũng bắt đầu như bao ngày bình lặng khác. Trong lúc vợ ông đang lụi hụi nhặt rau dưới bếp thì phòng tắm bên cạnh vang lên tiếng nước chảy xả liên tục. Sơ chế thực phẩm cho bữa trưa xong, bà đi quét dọn nhà cửa, phơi đồ quay lại vẫn thấy chồng chưa tắm xong. Gọi hai câu không thấy hồi âm, bà vội vã phá cửa xông vào thì thấy ông Zhou đã nằm bất tỉnh trên nền gạch lạnh lẽo. Bà hoảng loạn hô hoán hàng xóm, gọi xe cấp cứu đưa chồng đến bệnh viện.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, các bác sĩ kết luận ông Zhou bị nhồi máu não cấp tính diện rộng và không thể qua khỏi. Bàn tay run rẩy ôm lấy ngực, vợ ông nghẹn ngào trong nước mắt: "Ông ấy chỉ bị cao huyết áp nhưng vẫn uống thuốc đều đặn, hiếm khi cảm bệnh. Tại sao chỉ đi tắm mà ra nông nỗi ấy, có phải lần đầu ông ấy tắm sau khi đi chợ về đâu!".

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Nói về ca bệnh đau lòng của ông Zhou, bác sĩ Luo Zhengxiang, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện não Nam Kinh (Trung Quốc) cho biết: "Khi vã mồ hôi, các mạch máu dưới da đang giãn nở tối đa để tản nhiệt. Dù là nước quá nóng hay quá lạnh thì khi dội đột ngột lên cơ thể đang đẫm mồ hôi đều gây nguy hiểm chết người.

Nếu dội nước nóng, các mạch máu dưới da đang giãn nở sẽ càng nở to bất thường, toàn bộ máu dồn hết về da làm lượng máu nuôi tim và não tụt giảm đột ngột. Ngược lại, nếu dội nước lạnh, mạch máu đang nở sẽ lập tức co thắt dữ dội làm huyết áp tăng vọt. Với người trung niên có mạch máu đã xơ cứng, sự biến động áp lực cực đoan theo bất kỳ hướng nào cũng khiến mảng xơ vữa bung ra, gây tắc nghẽn hoặc vỡ mạch máu não cao hơn rất nhiều".

3 kiểu tắm tàn phá mạch máu, bác sĩ cảnh báo “mạng mỏng như giấy”

Cái chết của ông Zhou khiến nhiều người phải giật mình nhìn lại thói quen tắm rửa hàng ngày của mình. Thông qua câu chuyện của ông, bác sĩ Luo cảnh báo 3 thói quen tắm rửa khác tưởng chừng vô hại, thậm chí sảng khoái nhưng lại chứa đựng nguy cơ đột quỵ rất cao:

1. Tắm ngay sau khi vận động mạnh hoặc đi ngoài trời nắng về

Nhiều người nghĩ nghỉ vài phút cho đỡ mệt rồi vào tắm là an toàn, nhưng lúc này nhịp tim vẫn đang đập nhanh, mạch máu dưới da chưa kịp co lại về trạng thái bình thường. Việc xội nước lúc cơ thể chưa thực sự ổn định sẽ tiếp tục kích thích hệ tuần hoàn, khiến tim phải làm việc quá tải để điều tiết dòng máu. Sự căng thẳng đột ngột này dễ dẫn đến rối loạn nhịp tim, sụt giảm lượng máu nuôi não và tạo điều kiện cho các mảng xơ vữa bong tróc, gây tắc nghẽn mạch máu não.

2. Sử dụng nước tắm chênh lệch nhiệt độ lớn và ngâm mình quá lâu trong phòng kín

Không hiếm người có thói quen chỉnh nước thật nóng hoặc thật lạnh rồi ngâm mình 20 đến 30 phút. Việc tiếp xúc với nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp liên tục trong không gian kín ngột ngạt sẽ tước đoạt lượng oxy trong không khí, đồng thời khiến hệ thần kinh giao cảm bị kích thích mạnh, huyết áp biến động thất thường. Sự dao động này kết hợp với tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng sẽ đẩy cơ thể vào trạng thái suy tim cấp hoặc tai biến mạch máu não ngay trong phòng tắm.

3. Vội đi tắm khi quá no hoặc quá đói

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Sau khi ăn, toàn bộ cơ thể dồn máu về dạ dày và ruột để tiêu hóa thức ăn. Việc bước vào nhà tắm lúc này làm nước kích thích mạch máu dưới da giãn ra, buộc dòng máu phải xé lẻ sang da. Sự tranh chấp lưu lượng máu khiến tim và não bị "bỏ đói" oxy nghiêm trọng, rất dễ khởi phát nhồi máu não. Ngược lại, tắm khi quá đói làm lượng đường trong máu hạ thấp, kết hợp với hiện tượng giãn mạch dễ gây choáng váng, ngất xỉu và té ngã chấn thương sọ não.

Lời khuyên của bác sĩ

Để không biến phòng tắm thành nơi xảy ra sự cố đáng tiếc, bác sĩ Luo Zhengxiang khuyến cáo mỗi người, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi cần nằm lòng các nguyên tắc bảo vệ mạch máu:

- Sau khi vã mồ hôi, vận động mạnh hay vừa đi ngoài trời nắng về, tuyệt đối không bước vào nhà tắm ngay. Hãy ngồi nghỉ ngơi 10 đến 20 phút, lau khô mồ hôi, uống một chút nước ấm để nhịp tim và huyết áp ổn định trở lại.

- Điều chỉnh nhiệt độ nước tắm lý tưởng ở mức 37 đến 40 độ C (ấm nhẹ, gần với nhiệt độ cơ thể, tránh cả nước quá nóng lẫn nước quá lạnh). Thời gian tắm chỉ nên kéo dài 10 đến 15 phút và không vượt quá 20 phút. Thời điểm tắm thích hợp nhất là khoảng 16 - 20 giờ hoặc sau bữa ăn 1 đến 2 tiếng. Tuyệt đối không nên tắm sau 22 giờ.

- Trước khi vào phòng tắm, nên uống nửa cốc nước ấm, không khóa chặt cửa phòng tắm hay để và luôn báo cho người thân biết để kịp thời xử lý nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Nguồn và ảnh: Sohu, China Times