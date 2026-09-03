Cô gái mọc hơn 20 nốt mụn cóc khắp cơ thể, nguồn lây nhiễm là nơi không ai ngờ tới, có người còn tiếp xúc hàng ngày

Bác sĩ xác định cô gái nhiễm bệnh u mềm lây chỉ sau đúng 20 ngày tiếp xúc với thứ này.

Mới đây, một cô gái ở Trung Quốc đã cố gắng giảm cân bằng cách bơi lội trong kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, sau hơn 20 ngày bơi, cô bị nổi hơn 20 nốt mụn nhỏ khắp cơ thể và được chẩn đoán mắc bệnh u mềm lây sau khi đi khám. Các bác sĩ xác định rằng nhiễm trùng này có liên quan đến việc tiếp xúc với nước bẩn khi bơi.

Bệnh u mềm lây (Molluscum contagiosum) do virus gây u mềm lây (MCV) gây ra và là một bệnh nhiễm trùng da lành tính phổ biến.

Đặc điểm điển hình của nó là các phần nhô ra hình bán cầu, màu da hoặc trắng sữa, có độ bóng như ngọc trai, kích thước từ bằng đầu kim đến bằng hạt đậu xanh, và đặc điểm nổi bật nhất là một vết lõm nhỏ ở giữa mụn cóc, giống như "rốn".

Có ba phương thức lây truyền chính: tiếp xúc trực tiếp với da của bệnh nhân; tiếp xúc với các vật dụng bị nhiễm virus (như khăn tắm dùng chung, khăn tắm và đồ bơi); và tự lây nhiễm - gãi sẽ làm lây lan virus sang các bộ phận khác của cơ thể. Bể bơi công cộng và nhà tắm công cộng là những địa điểm có nguy cơ cao lây lan bệnh u nhú lây nhiễm do môi trường ẩm ướt và ấm áp, cho phép virus tồn tại lâu hơn.

Virus gây bệnh u mềm lây có thể tồn tại trong vài giờ ở môi trường ẩm ướt và có thể bám vào mặt đất xung quanh hồ bơi, cầu trượt và các thiết bị vui chơi dưới nước.

Khi da bị ngấm nước, lớp sừng sẽ mềm đi, làm giảm chức năng bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho virus xâm nhập, ngay cả với những vết thương nhỏ. Kết hợp với thời tiết nóng ẩm của cuối hè và đầu thu, điều này càng đẩy nhanh quá trình sinh sản của virus.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng nếu bạn phát hiện những loại mụn cóc này trên cơ thể, tuyệt đối không được tự ý nặn hoặc cạy chúng. Tự điều trị có thể dễ dàng để lại virus còn sót lại, dẫn đến tái phát, và cũng có thể gây nhiễm trùng do vi khuẩn, để lại sẹo, hoặc thậm chí lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể.

Làm thế nào để ngăn ngừa MCV?

Khi đi bơi, hãy chọn những địa điểm uy tín và mang theo khăn tắm, khăn lau mặt, dép và đồ bơi riêng; không dùng chung với người khác. Không bơi nếu bạn có bất kỳ vết thương hở nào.

Sau khi bơi, hãy lập tức rửa sạch toàn thân bằng nước chảy, lau khô người và thay quần áo sạch. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ nốt sần nhỏ đáng ngờ nào, hãy đến gặp bác sĩ da liễu tại bệnh viện uy tín càng sớm càng tốt.

Nguồn và ảnh: Sohu