Người chồng trong vụ thảm án ở Đồng Nai qua cơn nguy kịch

Anh N.V.Q - nạn nhân bị thương nặng trong vụ thảm án xảy ra ở xã Bình Minh, TP Đồng Nai, đã tỉnh và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, cho biết anh N.V.Q - nạn nhân bị thương nặng trong vụ thảm án xảy ra ở xã Bình Minh (TP Đồng Nai) đã qua cơn nguy kịch.

Theo vị này, hiện bệnh nhân nói chuyện được nhưng chưa nói được nhiều và đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực.

Anh Q. là người bị thương nặng trong vụ án mạng xảy ra tại căn nhà của gia đình vào khoảng 1h30 ngày 3/9. Vụ việc khiến vợ anh Q. là chị H.T.M. (SN 1990) cùng hai con là N.T.H. (SN 2015) và N.N.H. (SN 2025) tử vong.

Khu vực xảy ra vụ thảm án. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Nghi phạm gây ra vụ án là Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai). Đối tượng này đang được điều trị tại cơ sở y tế do bị nhiều vết thương và được lực lượng chức năng giám sát nghiêm ngặt.

Theo Công an TP Đồng Nai, bước đầu Nguyễn Đức Anh khai nhận là bạn trai của Đ.T.P.A. (SN 2009). Gần đây, Đ.T.P.A. nói chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định giết người này.

Rạng sáng 3/9, sau khi uống rượu với một nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao đến nhà Đ.T.P.A. Do nhà khóa cửa, Đức Anh trèo lên mái nhà, cạy ô cửa giếng trời để đột nhập.

Lúc này, anh Đ.V.R., bố của Đ.T.P.A., nghe tiếng động nên bật điện phát hiện và nói chuyện với Đức Anh. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục cạy ô cửa giếng trời và tuyên bố sẽ giết cả nhà Đ.T.P.A.

Lo sợ, anh Đ.V.R. chốt chặt các cửa. Không vào được nhà Đ.T.P.A., Đức Anh trèo qua mái nhà anh N.V.Q. (SN 1986), nằm sát bên, rồi mở cửa tầng 2 để đột nhập.

Nghi can Nguyễn Đức Anh. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Phát hiện tiếng động, anh N.V.Q. ra kiểm tra và thấy Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Kẻ này cầm dao lao vào tấn công anh Q.

Bất ngờ bị tấn công, anh Q. chạy xuống bếp lấy dao chống trả nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương. Anh Q. vứt dao, mở cửa chạy ra đường, song Đức Anh tiếp tục đuổi theo tấn công đến khi anh Q. gục xuống.

Sau đó, hắn ta quay vào nhà, chốt cổng rồi xông vào phòng ngủ sát hại chị H.T.M. cùng hai con của anh Q.

Anh Đ.V.R. gọi điện báo Công an xã Bình Minh. Khi lực lượng công an có mặt, Đức Anh mở cổng và bị khống chế, bắt giữ.

Kẻ này khai nhận, không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ việc.