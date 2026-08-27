Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã âm thầm đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam theo cách này

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn luôn đồng hành cùng bóng đá nước nhà theo cách đặc biệt này.

Tối qua (26/8), tại trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hệ thống y tế Vinmec (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã trực tiếp tham gia vào công tác hỗ trợ cấp cứu trên sân.

Trước đó hồi tháng 3, Hệ thống Y tế Vinmec và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ký kết mở rộng hợp tác chiến lược, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao hiện diện trực tiếp tại sân thi đấu.

Lễ ký kết mở rộng hợp tác giữa Hệ thống Y tế Vinmec và VFF cung cấp xe cứu thương phục vụ các giải đấu lớn

Theo thỏa thuận, Hệ thống bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec sẽ cung cấp dịch vụ y tế tại các trận đấu và giải đấu cấp Đội tuyển Quốc gia do VFF tổ chức. Đội ngũ chuyên gia cùng xe cứu thương sẽ thường trực tại sân, sẵn sàng xử trí kịp thời mọi tình huống cấp cứu trong suốt thời gian thi đấu.

Đáng chú ý, toàn bộ xe cứu thương đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, được trang bị như “phòng cấp cứu di động” với đầy đủ máy thở, máy sốc điện, siêu âm FAST, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, cùng thuốc và nhiều thiết bị cấp cứu chuyên sâu, cho phép xử trí chấn thương và cấp cứu ngay tại sân trong “thời gian vàng”.

Trong bối cảnh bóng đá đỉnh cao và chuyên nghiệp ngày càng đòi hỏi cao về thể lực, tốc độ, cường độ và mật độ thi đấu, công tác y tế không còn là yếu tố hỗ trợ mà đã trở thành một phần thiết yếu, góp phần bảo đảm an toàn và sự nghiệp lâu dài cho vận động viên, đặc biệt là các tuyển thủ quốc gia.

Sự hiện diện của hệ thống y tế chuyên nghiệp ngay tại sân giúp rút ngắn thời gian xử trí chấn thương, nâng cao khả năng ứng phó tình huống khẩn cấp, qua đó bảo vệ tối đa sức khỏe và phong độ thi đấu của cầu thủ theo tiêu chuẩn FIFA/AFC và các quy định Y tế hiện hành.

Trước đó, ngày 01/04/2025, Vinmec và VFF đã ký kết hợp tác chiến lược, tập trung chăm sóc sức khỏe tuyển thủ, đồng thời thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng y học thể thao tại Việt Nam.

Trong những năm qua, Vinmec không chỉ là điểm tựa y tế cho các tuyển thủ quốc gia mà còn xây dựng các chuẩn mực y học thể thao hiện đại.

Vinmec đã điều trị, phẫu thuật và hỗ trợ phục hồi thành công cho nhiều tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Xuân Son, Lê Văn Xuân, Nguyễn Văn Toản, Chương Thị Kiều, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vạn và rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp khác, giúp họ trở lại thi đấu an toàn sau những chấn thương nghiêm trọng.

Trải nghiệm phòng phục hồi chức năng hiện đại chuẩn quốc tế tại Bệnh viện Vinmec Smart City

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - khẳng định: “Y học thể thao không chỉ dừng lại ở điều trị chấn thương, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ thể trạng, duy trì phong độ và kéo dài sự nghiệp thi đấu cho vận động viên. Với hợp tác mở rộng lần này, Vinmec hướng tới việc đưa các tiêu chuẩn y tế chất lượng cao hiện diện trực tiếp tại sân thi đấu, đảm bảo mọi tình huống đều được xử lý kịp thời và hiệu quả. Chúng tôi tin rằng, sự đồng hành chặt chẽ giữa y tế và thể thao sẽ góp phần nâng cao thành tích thi đấu, đồng thời tạo nền tảng bền vững để bóng đá Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp và tiệm cận chuẩn quốc tế”.