Phát hiện bất ngờ về cơ và mỡ của người thường xuyên uống cà phê

Ngoài tác dụng giúp tinh thần tỉnh táo, caffeine trong cà phê có thể góp phần tăng tiêu hao năng lượng, hỗ trợ giảm mỡ và tăng cơ.

Cà phê chứa caffeine và nhiều hợp chất tự nhiên. Những thành phần này có thể tác động đến hoạt động của cơ thể, từ hệ thần kinh đến quá trình sử dụng năng lượng, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Một nghiên cứu mới cho thấy người thường xuyên uống cà phê có xu hướng ít mỡ và khối lượng cơ xương cao hơn. Đáng chú ý, sự khác biệt này vẫn được ghi nhận dù chỉ số BMI giữa các nhóm uống cà phê không khác biệt đáng kể.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oulu (Phần Lan) đã phân tích dữ liệu của 2.264 người trưởng thành, độ tuổi trung bình 46. Kết quả được công bố trên European Journal of Nutrition.

Nhóm uống nhiều cà phê thường có tỷ lệ mỡ cơ thể thấp hơn. Tổng lượng mỡ và lượng mỡ nội tạng của họ cũng thấp hơn. Đáng chú ý, nhóm này còn có khối lượng cơ xương cao hơn. Tuy nhiên, cà phê không nên được xem là cách giảm mỡ hay tăng cơ thay thế cho chế độ ăn uống hợp lý và vận động.

Caffeine không cung cấp protein hay các axit amin cần thiết để xây dựng mô cơ. Do đó, uống cà phê không thể thay thế bữa ăn giàu protein hoặc các chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình phục hồi.

Ảnh minh họa.

Tác động có lợi của caffeine đối với mục tiêu tăng cơ chủ yếu mang tính gián tiếp: giúp tỉnh táo, giảm cảm giác mệt mỏi và trong một số trường hợp cải thiện sức mạnh, công suất hoặc khả năng duy trì cường độ tập. Khi chất lượng tập luyện được nâng lên và được duy trì trong thời gian dài, cơ bắp mới nhận được kích thích cần thiết để thích nghi và phát triển. Vì vậy, với người tập gym, cà phê nên được xem là công cụ hỗ trợ buổi tập chứ không phải thực phẩm tăng cơ.

Caffeine thường đạt hiệu quả rõ khi được sử dụng trước vận động. Tuy nhiên, không nên vì thế mà uống nhiều cốc cà phê liên tiếp. Các nghiên cứu thể thao thường sử dụng caffeine theo cân nặng, với mức khoảng 3-6 mg/kg trong nhiều thử nghiệm về hiệu suất. Tuy nhiên, đây là liều nghiên cứu và không có nghĩa mọi người cần đạt đến mức này bằng cách uống cà phê.

Hàm lượng caffeine trong một cốc cà phê thay đổi rất lớn tùy loại hạt, cách rang, phương pháp pha và kích thước cốc. Vì vậy, người mới sử dụng nên bắt đầu với lượng thấp để đánh giá phản ứng của cơ thể.

Một cốc cà phê đen vừa phải trước buổi tập có thể là lựa chọn đơn giản hơn so với việc sử dụng các sản phẩm bổ sung caffeine liều cao.

Cà phê đen gần như không cung cấp nhiều năng lượng. Nhưng nếu thêm nhiều đường, sữa đặc, kem, siro hoặc các loại topping, lượng calo của một cốc cà phê có thể tăng đáng kể. Với người đang giảm mỡ, nên ưu tiên cà phê đen hoặc cà phê ít đường, đồng thời kiểm soát tổng năng lượng của cả ngày.