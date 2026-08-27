Nam tài xế sốt cao rồi co giật, mất ý thức: Bác sĩ phát hiện thủ phạm đáng sợ

Sau một tuần sốt cao, đau đầu, nam tài xế 54 tuổi bất ngờ co giật, mất ý thức và rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc Whitmore, căn bệnh nguy hiểm do vi khuẩn tồn tại trong đất, nước gây ra.

Ngày 26/8, sau khi tiếp nhận và điều trị thành công cho nam bệnh nhân nguy kịch về căn bệnh Whitmore, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cảnh báo vi khuẩn gây bệnh thường có trong đất và nước, các vùng ngập lụt, đồng thời, lưu ý bệnh này diễn tiếp phức tạp hơn ở người có bệnh nền.

Bệnh nhân nguy kịch vì mắc bệnh Whitmore được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Báo Xây dựng

Người bệnh N.C.T (54 tuổi, ở Ninh Bình) làm nghề lái xe tại một công trường ở Phú Quốc.

Khoảng một tuần trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện sốt cao, đau đầu. Người bệnh tự điều trị và có tiêm truyền nhưng không rõ loại thuốc. Do tình trạng không cải thiện, người bệnh trở về quê để tiếp tục thăm khám.

Sau đó, người bệnh bất ngờ xuất hiện co giật vùng mặt, mất ý thức và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng ý thức tiếp tục xấu đi, ông được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

BS Bùi Đức Long Thành, Khoa Cấp cứu, cho biết thời điểm tiếp nhận, người bệnh trong tình trạng li bì, rối loạn ý thức, sau đó tiếp tục xuất hiện các cơn co giật cục bộ. Các xét nghiệm cho thấy tình trạng viêm, nhiễm trùng rõ rệt. Kết quả cấy máu sau đó xác định Burkholderia pseudomallei, vi khuẩn gây bệnh Whitmore.

Bệnh nhân được đánh giá có tổn thương thần kinh, phải đặt ống nội khí quản, thở máy, đồng thời được điều trị nhiễm khuẩn và kiểm soát tích cực các rối loạn chuyển hóa.

Theo BS Thành, tình trạng người bệnh diễn biến phức tạp do nhiễm Whitmore trên nền rối loạn đường huyết nặng và có tổn thương thần kinh.

Sau gần một tháng điều trị tích cực, tình trạng người bệnh đã cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần tiếp tục điều trị đủ liệu trình, kiểm soát chặt đường huyết và theo dõi quá trình phục hồi.

Theo BS Bùi Đức Long Thành, vi khuẩn gây bệnh Whitmore tồn tại tự nhiên trong môi trường đất và nước. Trong mùa mưa, đặc biệt tại những khu vực ngập úng, người dân có thể phải tiếp xúc với nước, bùn đất nhiều hơn trong quá trình đi lại, lao động, dọn dẹp nhà cửa và vệ sinh môi trường. Điều này làm tăng cơ hội phơi nhiễm với các tác nhân gây bệnh tồn tại trong môi trường, trong đó có vi khuẩn gây bệnh.

Do đó, người dân, đặc biệt những người có bệnh lý nền, nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn và nước bẩn khi không cần thiết. Khi làm ruộng, làm vườn, dọn vệ sinh sau ngập lụt hoặc phải làm việc trong môi trường đất, nước, nên sử dụng ủng, găng tay và phương tiện bảo hộ phù hợp. Các vết trầy xước, vết thương trên da cần được che chắn và vệ sinh sạch sau khi tiếp xúc.

Sau khi tiếp xúc với đất, nước, nếu xuất hiện các biểu hiện như sốt kéo dài, ho, khó thở, đau đầu, mệt nhiều, xuất hiện các ổ sưng đau, áp xe, rối loạn ý thức hoặc co giật, đặc biệt ở người có bệnh lý nền, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám. Người bệnh cũng nên thông báo cho bác sĩ về tiền sử tiếp xúc với đất, nước hoặc môi trường có nguy cơ nếu có.

Whitmore là bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Whitmore có biểu hiện lâm sàng đa dạng, có thể gây viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết hoặc hình thành các ổ nhiễm trùng, áp xe tại nhiều cơ quan. Khi xác định bệnh, người bệnh cần được đánh giá để phát hiện các ổ nhiễm khuẩn đi kèm. Đặc biệt, nếu hệ thần kinh trung ương bị tổn thương, quá trình điều trị và phục hồi có thể phức tạp, thậm chí để lại di chứng nặng nề về thần kinh bao gồm cả nhận thức vận động.



